Google preventivně blokuje pirátský obsah

Na PlayStation 4 sice lze hrát pirátské kopie videoher, ale má to háček Ereb 10/06/2017 08:30:00 Před pár dny se na internetu začaly objevovat nelegální kopie některých videoher určených pro herní konzoli PlayStation 4. Stojí za nimi skupina Knights of the Fallen, která je začala šířit. https://cdr.cz/sites/default/files/ochrana-padla.jpg