Google se naučil česky. Hlasové zadávání konečně umí interpunkci

AR headset Magic Leap One jde brzy do prodeje. Bude vyzbrojen NVIDIA Tegra TX2 lukas-cihak 07/13/2018 13:00:00 Nové brýle pro smíšenou realitu Magic Leap One by měly přijít na trh již toto léto. Jedná se o startup, do kterého investovali takové společnosti jako Google, Alibaba, aj. celkovou sumou okolo 2,3 miliardy dolarů. https://cdr.cz/sites/default/files/magic-leap-2.jpg