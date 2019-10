Google se snaží odkoupit Fitbit. S novým výrobkem chce předehnat Apple Watch

Nová studie ukázala, že společnosti jako Google, Oracle nebo Facebook monitorují všechny návštěvníky pornografických stránek; a to dokonce i ty, kteří na ně přistupují v anonymním režimu.

Google i Facebook sledují aktivitu na stránkách pro dospělé i v anonymním režimu lukas-cihak 07/19/2019 13:00:00 Nová studie ukázala, že společnosti jako Google, Oracle nebo Facebook monitorují všechny návštěvníky pornografických stránek; a to dokonce i ty, kteří na ně přistupují v anonymním režimu. https://cdr.cz/sites/default/files/cucumber-2231040_1920.jpg

Google na nás bude mluvit lepší češtinou. Poslechněte si ji lukas-cihak 08/29/2019 09:00:00 Google zařadil do hlasů vylepšených technologií WaveNet i češtinu a slovenštinu, a docílili tak plynulejšího jazyka. Kterou verzi preferujete? https://cdr.cz/sites/default/files/mic-1132528_960_720.jpg

Google prý také manipuloval americké volby. Chybný algoritmus? A co jiné země? lukas-cihak 07/26/2019 11:00:00 Psycholog Robert Epstein přišel do zasedání soudní komise Senátu USA na slyšení na téma, jak moc nás technologičtí giganti ovlivňují při volbách. https://cdr.cz/sites/default/files/google_mani.jpg