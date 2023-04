Google se svým Bardem dohání ChatGPT a soupeří o přízeň programátorů

Již od doby, kdy byla zpřistupněna technologie ChatGPT se hojně využívá nejen pro zodpovídání tématických dotazů, ale také pro programování a debugování kódu. Tato dvousečná technologie tak dokáže ušetřit vývojářským týmům mnoho času, ale také dokáže pomoci hackerům najít slabiny v zabezpečení či tvořit funkční malware.

Tento mocný nástroj přitom nevzešel z dílen technologických gigantů, jako například Google, ale od společnosti OpenAI (do které až posléze zainvestoval Microsoft). Google v mezičase také vyvíjel vlastního AI chatbota, Barda, ale s jeho zveřejněním se oproti ChatGPT zpozdil.

Zdroj: Shutterstock

Google na svém blogu uveřejnil, že i Bard nově zvládne pomoci s psaní programovacího kódu, generování kódu či debugováním a vysvětlováním kódu. To byla koneckonců funkce, pro kterou si mnoho uživatelů cenilo ChatGPT. Bard by měl podle všeho zvládat základních dvacet programovacích jazyků, mezi kterými nechybí C++, Java, Python či JavaScript.

Vývojáři Googlu ale stále upozorňují na fakt, že Bard je v procesu vývoje, a proto se může stát, že poskytne neúplné či nepravdivé informace, tedy že kód může být nefunkční nebo nebude dělat přesně to, co bylo v zadání dotazováno. Zkušeného programátora tedy nenahradí, spíše mu jen vypomůže najít řešení na určitý problém a nasměruje jej správným směrem. To samé však bude ještě nějakou dobu platit pro jakékoliv AI nástroje, kdy samotný uživatel bude stále muset být schopen vygenerovaný kód nějak adaptovat do vlastního projektu.