Google Stadia bude revolucí v multiplayer hrách, tvrdí a vysvětluje Jack Buser

Jack Buser sice neprozradil mnoho nového, nicméně na chvíli se rozhovor stočil i k multiplayerovým hrám, kde řekl, že si bude možné vychutnat mnohem lepší zážitek ze hry více hráčů, než na ostatních platformách. Důvodem je, že se budou moci navzájem střetnout až tisíce hráčů v jediné hře. Narážel totiž na fakt, že u Google Stadia vůbec nebude záležet na výkonu - jde o nový typ konzole, která bude hry streamovat přímo do vaší televize a jediné, co tak bude potřeba, je dostatečně rychlé internetové připojení. Citujeme:

"Když se podíváme na hry z žánru Battle Royale, máte na jednom místě stovky hrajících lidí. Váš počítač je se tedy snaží v tentýž moment zkoordinovat se stovkou dalších počítačů, aby se všichni mohli prohánět po stejném poli. To je značný technický problém, a právě z tohoto důvodu je Battle Royale relativně novým žánrem. Trvalo herní branži zkrátka dlouho, než se jí povedlo sesynchronizovat stovky různých počítačů a konzolí s různými rychlostmi připojení po celém světě. Ale Google Stadia prakticky supluje roli největší světové LAN party. Ultra široké pásmo a stabilní připojení s každou hrající osobou. Všechny tyto instance cloudu spolu skrze toto široké pásmo mluví. Zapomeňte na stovky současně hrajících hráčů, představte si spíše světy s tisíci hráči hrajícími na jediném poli a renderovanými na obrazovce v tentýž moment."

Může se prý stát, že se začnou objevovat tituly exkluzivní pro Google Stadia, ne proto, že by se společnost zaměřovala na exkluzivity ale zkrátka proto, že jiná zařízení by neměla dostatečný výkon. Výhodou pak prý bude, že od hráče nebude vyžadována investice do nového hardwaru každých pár let.

Google Stadia je novým typem herní konzole, kterou budeme moci používat na kterémkoliv zařízení, na které jsme zvyklí, ať už jde o televizi, notebook, tablet či mobilní telefon. Maximální rozlišení bude záležet na rychlosti vašeho internetu - nejvyšším možným rozlišením je pak 4K a samozřejmostí je, že hry poběží na 60 FPS. Na obrázku níže se můžete podívat, jaká rychlost internetu je potřeba pro požadované rozlišení.

Jediné, co je tedy potřeba, je zakoupit si Google Stadia za cenu 129 dolarů, tedy něco málo přes 3 000 korun. V balení najdete herní ovladač a Chromecast Ultra, nic jiného není potřeba platit. Jedinou výjimku tvoří právě 4K rozlišení, ke kterému dostanete přístup po zaplacení měsíčního předplatného jménem Stadia Pro, jehož součástí jsou i hry zdarma přibližně jednou měsíčně a slevy na vybrané tituly.

V nabídce bude také široký výběr her ať už ihned po vydání, či v nejbližších měsících. Mezi launch tituly patří například Borderlands 3, Destiny 2, Metro Exodus či Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Do budoucna pak byly oznámeny hry jako Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 a Watch Dogs: Legion, což už je pěkná sbírka a je vidět, že to Google se svou konzolí myslí opravdu vážně.

Google Stadia vyjde již tento rok v listopadu v zemích Severní Ameriky, Asie a Evropy - Česká republika mezi nimi ale prozatím bohužel není, dočkat bychom se však mohli v dohledné době.