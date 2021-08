Google ukončí podporu starších telefonů, které běží na Androidu 2.3.7

Zdroj

Společnost Google vyvíjí již od roku 2008 operační systém Android, který je v současné době nejpoužívanějším operačním systémem pro mobilní telefony vůbec. Na rozdíl od konkurenčních vývojářů operačních systémů podporuje Google i poměrně staré verze Androidu.

Nyní se však rozhodl, že oficiálně od 27. září ukončí podporu všech zařízení, které běží na verzi Androidu 2.3.7 Gingerbread a nižší. Uživatelé mobilních zařízení s těmito verzemi operačního systému pak definitivně přijdou o možnost jakéhokoliv přístupu ke službám Google.

Jinými slovy to znamená, že nebudou moci používat Gmail, YouTube, Google Maps a další. Společnost Google však neočekává, že by tímto rozhodnutím nějak významně zasáhla trh, protože se v praxi jedná o zařízení, které byla vyrobená před prosincem 2010. Málokterý mobilní telefon navíc vydrží sloužit jedenáct let, a tak jejich uživatelé jsou v tomto kontextu spíše raritou.

Lze však očekávat, že v budoucnu bude společnost Google ukončovat podporu i dalším verzím operačního systému Android. Důvodem může být i skutečnost, že chytré hodinky a mobilní telefony se povětšinou začaly osazovat až verzí Android 4.4. I zde by však dopad měl být jen minimální a půjde spíše o formální krok.