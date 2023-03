Google vylepšil překladač obrázků, umělá inteligence do něj text přirozeně vrátí

Zdroj: Shutterstock

I když se v souvislosti s umělou inteligencí mluví hlavně o společnosti OpenAI, není ani zdaleka jedinou, která tuto technologii vyvíjí. Velice významně v této oblasti přispívá i jedna z největších technologických společností Google, která již nyní využívá umělou inteligenci pro celou řadu procesů, služeb i funkcí pro své uživatele.

Nově se vývojáři Googlu rozhodli zaměřit se na Google Překladač, kde chce více uplatnit výhody, které umělá inteligence nabízí. Příkladem může být nová funkce ve webové aplikaci Google Překladač, kde v horní liště uvidíte novou kartu „Obrázky“. Zde můžete nahrát obrázek či snímek obrazovky a prakticky v reálném čase by se měl zobrazit text z tohoto obrázku přeložený do zvoleného jazyka.

V nabídce máte možnost kopírovat tento text či stáhnout přeložený obrázek. Prozatím je funkce dostupná pro 113 jazyků. Google pro překlad využívá stejnou technologii, jako pro Google Lens, a proto se vám po překladem zobrazí i text: "Lens translate". Google Lens umí překládat text již několik let, ale teprve díky technologii Magic Eraser umí do původního obrázku vložit přeložený text tak, že vypadá přirozeně.

Vylepšení překladu není ale jedinou změnou. Vývojáři v Googlu si trochu pohráli s celkovým designem překladače, který by již nyní měl být dostupný v rámci posledních aktualizací mobilní aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. V nejbližší době by redesign měl přijít i pro uživatele s operačním systémem iOS. Novinkami mají být i nová gesta, která by měla dopomoci uživatelům k nižšímu počtu nutných kliknutí. Mimo to se zde nově vyskytují i jiné fonty, barvy či větší textové pole.