Hackeři mohou uživatele zamknout uvnitř sexuální hračky, vysvobodí je jen bruska

Že si výrobci potřeb pro uspokojení sexuální touhy s bezpečností dvakrát hlavu nelámou, není nic nového. Aktuálně odhalená chyba v zabezpečení produktu Cellmate může nezúčastněným vnést úsměv do tváře, v opačném případě ale přinese moment trapnosti a možná i bolesti.

Cellmate slouží k uspokojování potřeb submisivního mužského publika, které si hračku nasadí na choulostivá místa, a kontrolu tak nad svým sexuálním životem doslova předá dominantní partnerce (partnerovi), která hračku ovládá přes přidruženou mobilní aplikaci. Právě tu dokážou hackeři ovládnout, a na dálku tak v zařízení pánské přirození uzamknout. Softwarové řešení problému neexistuje, vysvobodit se z pasti je možné pouze manuálně.

Ani tento postup ale není zrovna jednoduchý a s největší pravděpodobností si vyžádá asistenci další osoby. Možná i asistenci odbornou. Ze "zámku na penis" se uživatel dostane jen díky těžkým nástrojům, jakými jsou třeba úhlová bruska nebo řezačka šroubů. A s něčím takovým se tak blízko intimních partií rozhodně ohánět nechcete.

Chyby aplikace vetřelcům umožňují také shromažďování soukromých zpráv, hesla v prostém textu a informace o poloze bez nutnosti ověřování. To je ale ve srovnání s přirozením uzamčeným v sexuální hračce, to nejmenší. Výrobce se již hájí tím, že "většina problémů s novou verzí rozhraní je již opravena". Ale riskněte to...