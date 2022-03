Hackeři odcizili velké kus zdrojového kódu od Samsungu

Zdroj

Společnost Samsung Electronics nedávno oznámila, že chce odejít z ruského trhu z naprosto stejného důvodu, jako všechny společnosti – nesouhlasí totiž s ruskou invazí na Ukrajinu. Nyní však přišla ještě jiná zpráva týkající se Samsung Electronics.

Podle oficiálních údajů měla skupina hackerů proniknout do interního systému a dostat se až ke zdrojovým kódům pro Galaxy. Společnost Samsung Electronics však uvedla, že by tento útok neměl mít závažné dopady a běžný uživatel by to neměl nikterak pocítit. Odcizená data totiž neobsahovala prý žádné osobní informace o zákaznících a zaměstnancích.

Jako první o tomto útoku informovala na Telegramu sama skupina s názvem Lapsus$. Ta měla de jejich slov odcizit 190 gigabajtů zdrojového kódu Samsung Electronics. Zajímavé je, že mluvčí společnosti nepotvrdil ani název hackerské skupiny, ani to, jaká data vlastně byla přesně odcizena. Tato skupina hackerů již minulý měsíc zaútočila na jinou technologickou společnost, Nvidia, které také měla odcizit zdrojové kódy.