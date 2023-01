Hackeři se zmocnili kódu hry League of Legends a po autorech hry chtějí výkupné

Zdroj obrázku: Shutterstock

Před týdnem se objevily zprávy, že došlo k narušení bezpečnosti serverů společnosti a její zástupci to pak na sociálních sítích potvrdili. Tvůrci tak ukončili jakékoliv aktualizace pro své hry a zahájili práce na opravách zabezpečení.

Podle dostupných údajů se útočníci zmocnili zdrojového kódu hry League of Legends, automatické bojové hry Teamfight Tactics a zdrojového kódu platformy proti podvádění ve hře. Zdrojový kód každé z her však obsahuje experimentální funkce, které společnost nebyla připravena sdílet. Virtuální piráti požádali o 10 milionů dolarů za to, že zdrojové kódy nikdy nevypustí na veřejnost a po zaplacení této částky smažou veškerá ukradená data ze svých serverů.

Autoři hry pak na svých sociálních vydali prohlášení, ve kterém se píše: "Začátkem tohoto týdne byly naše systémy napadeny prostřednictvím útoku skrze sociálního inženýrství. V tuto chvíli nemáme všechny odpovědi, ale chtěli jsme vás včas informovat a dát vám vědět, že nic nenasvědčuje tomu, že byly získány údaje o hráčích nebo osobní údaje."

Zdroj obrázku: Shutterstock

Riot Games uvedlo, že spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a externími konzultanty na vyšetřování útoku a že máme očekávat vydání úplné zprávy s podrobnostmi o tom, v jakém rozsahu bylo narušeno vývojové prostředí a jaká opatření byla přijata, aby se podobný útok neopakoval.

Andrei van Roon, šéf League Studio, prohlásil, že nic z plánu vydání pro LoL's Patch 13.2 nebude zrušeno, ale že možná bude datum vydání posunuto na pozdější termín, jako důsledek této nastalé situace.

Útoky na servery nejsou ničím ojedinělým, vzpomeňme na nedávný útok, kdy se podařilo útočníkovi dostat se na servery společnosti Rockstar Games a stáhnout z nich ukázky z nově připravovaného dílu GTA 6, což na druhou stranu mnoho hráčů v komunitě uklidnilo, že se opravdu na hře pracuje. Můžeme takové chování příčíst frustraci z chování některých velkých studií, ale to nemění nic na tom, že je to zločin, byť ve virtuálním světě.