Herní vydavatelé začali odstraňovat protipirátskou ochranu Denuvo ze svých her

Tento týden se zatím veze na vlně odstraňovaní DRM Denuvo u různých her. V krátkém časovém úseku několika dnů za sebou zmizela protipirátská ochrana Denuvo hned u několika videoher. Herní vydavatelství Square Enix odstranilo protipirátskou ochranu Denuvo u her Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider a NieR Replicant ver.1.22474487139… a Bandai Namco odstranilo Denuvo u hry Ace Combat 7: Skies Unknown.

Z výše zmíněné čtveřice byly tři hry cracknuty už v dávné minulosti, takže protipirátská ochrana tak trochu u nich postrádala smysl, pokud tedy nevezmeme v potaz patche, ke kterým piráti se svými cracklými verzemi her ztratili přístup. Jedna hra z oné pětice ale zůstávala stále necracknuta, a tou hrou byl NieR Replicant ver.1.22474487139… . Hra NieR Replicant ver.1.22474487139… byla vydána 24. dubna 2021 a tak jí Denuvo chránilo před piráty půl roku.

To, že právě v této době začalo mizet Denuvo u některých her není zase tak moc překvapivé. Společnost Intel totiž už za dva týdny vydá své nové procesory 12. generace Alder Lake vybavené hybridní big.LITTLE architekturou, ve které Intel kombinuje architekturu velkých a malých jader. Takováto hybridní architektura si podle zákulisních informací zatím moc dobře nerozumí s protipirátskou ochranou Denuvo a některými jinými DRM. Bude proto nutné vydat aktualizaci pro mnoho her zabezpečených Denuvem, aby na Alder Lake procesorech hladce běžely. A některé společnosti už začaly pro jistotu Denuvo ze svých her odstraňovat úplně.

Uvidíme tedy kolik herních vydavatelů nakonec Denuvo ze svých her v nadcházeních dnech ještě odstraní. Oči mnohých se teď upínají na Ubisoft a Electronic Arts, jestli i ti budou následovat Square Enix a Bandai Namco a Denuvo ze svých některých her odstraní.