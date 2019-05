Herní závislost zařadila světová zdravotní organizace mezi oficiální choroby

Téměř každý propadl během života nějaké té počítačové hře, ať už to byl Mario na 486, World of Warcraft či Kingdom Come: Deliverance. A dozajista taky nejednou slyšel: „Vypni to! Seš na tom závislej!“ Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se však nejedná o žádnou malichernost, ale velice vážný problém.

Již před nějakou dobou zařadila WHO závislost na počítačových hrách do seznamu duševních poruch. Teprve 25. května se však konalo závěrečné hlasování, které skončilo naprosto jednomyslně. Výsledkem je, že od roku 2022 bude závislost na hrách klasifikována oficiálně jako onemocnění a bude vložena i do seznamu International Classification od Diseases, kde jsou popsány všechny známé choroby.

Příznaky nemoci identifikovala světová zdravotní organizace následovně.

nemocný člověk nemá absolutně žádnou kontrolu nad hraním

nedokáže ovládat jak dlouho či intenzivně hraje

hraní je pro nemocného člověka naprostá priorita a upřednostňuje ji i před běžnými denními aktivitami

Nemocný nedokáže přestat ani omezit hraní i při negativních dopadech na rodinný, osobní, společenský, vzdělávací a pracovní život

Pokud tedy celý den přemýšlíte nad tím, kdy opět usednete za obrazovku; nezajímá vás kdo vám co říká; že vám hrozí vyhazov či rozchod nebo dokonce to, že jste již dlouhou dobu nenavštívili ani koupelnu, je na čase, abyste navštívili psychologa.