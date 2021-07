Historický úspěch: SpaceShipTwo poprvé s celou posádkou

Všechny dosavadní lety raketoplánu SpaceShipTwo byly sice pokaždé pilotované, ale "jen" s dvojicí pilotů. Stejně tak tomu bylo i v případě všech letů SpaceShipOne, který před lety vyhrál cenu Ansari X Prize v roce 2004. O tom, že se Virgin Galactic pokusí předběhnout svou konkurenci se spekulovalo od XY, kdy Blue Origin oznámil pokus o premiérový pilotovaný let své rakety New Shepard na 20. července.

Posádku tvořili při historickém letu piloti D. Mackay a M. Masucci a čtyři pasažéři: C. Bennett (technik Virgin Galactic), B. Moses (výcviková instruktorka Virgin Galactic), S. Bandla (viceprezidentka Virgin Orbit) a zakladatel Virgin Orbit Sir Richard Branson.

Posádka prvního plnohodnotného letu SpaceShipTwo

Nosný letoun s raketoplánem SpaceShipTwo odstartoval z letiště Spaceport America v Novém Mexiku, kde i posléze oba zvlášť přistály. VSS Unity po oddělení zažehl raketový motor a dosáhl maximální výšky 86,18 km. Poté úspěšně přistál a posádka se zúčastnila slavnostního ceremoniálu.

Navzdory smrtelným nehodám

Vývoj SpaceShipTwo probíhal už od roku 2004. Těžkou ránou celému projektu byla exploze hybridního raketového motoru při pozemní zkoušce, při které 27. července zahynuli tři pracovníci osob a další byli zranění. Vývoj nicméně pokračoval dál a v září 2012 absolvoval raketoplán VSS Enterprise první klouzavý let. K prvnímu motorovému letu došlo 29. dubna 2013. Bohužel celkově čtvrtý let skončil 31. října 2014 tragicky.

V důsledku kombinace konstrukční a lidské chyby se raketoplán doslova rozpadl ve vzduchu. Pilot Michael Alsbury zahynul, druhý byl zraněn. Přesto a dnes už můžeme říci naštěstí nedošlo k ukončení projektu, ale pokračovalo se dále. Druhý postavený raketoplán VSS Unity poprvé samostatně letěl 3. prosince 2016. Do dnešního dne absolvoval čtyři pokusy o kosmický let, z toho tři úspěšné.

Video vydané k prvnímu kosmickému letu SpaceShipTwo v roce 2018

Samotný raketoplán SpaceShipTwo na délku měří 18,3 m, na výšku 5,5 m a má rozpětí 8,3 m. Prázdný váží jen 9 740 kg. O pohon se stará jediný hybridní raketový motor pojmenovaný jako RocketMotorTwo a poskytující tah až 310 kN. Po zážehu pracuje 60 sekund, což stačí k urychlení raketoplánu na maximální rychlost kolem 1,5 km/s. Ten už dále stoupá setrvačností až do výšky 110 km nad zemským povrchem.

Při dosavadních letech však byla pokaždé překonána výška 80 km od zemského povrchu, jenž je ve Spojených státech považována za hranici kosmického prostoru. Všeobecně je ale za hranici kosmického prostoru uznávána právě až tzv. Kármánova hranice určená výškou 100 km nad povrchem Země.

Pomalu, ale jistě

Oproti tomu Blue Origin miliardáře Jeffa Bezosa oproti tomu vyvinula vícenásobnou suborbitální raketu se samostatnou kabinou. Poprvé letěla raketa New Shepard, pojmenovaná po prvním Američanovi v kosmu, už 29. dubna 2015. Dosud se uskutečnilo celkem 14 zkušebních letů bez posádky. Pouze při tom úplně prvním se nepodařilo raketě úspěšně přistát, byť kabina bezpečně přistála. Všechny další lety už byly v zásadě úspěšné.

Během jednoho z nich proběhla plánovaná zkouška záchranného systému, který zafungoval a dostal kabinu do dostatečné vzdálenosti od rakety. Ta prokázala svou odolnost. Na místo, aby explodovala, letěla dál a následně dokonce úspěšně přistála. K poslední test proběhl v polovině dubna.

Jednostupňová raketa New Shepard má průměr 4 m a měří 18 m. Je poháněna jedním raketovým motorem BE-3 spalujícím kombinaci kapalného kyslíku a vodíku, a dávajícím tah v rozmezí od 89 (pro přistání) do 490 kN (při startu). Na špičce rakety je umístěna samotná kabina, k jejímuž oddělení dochází standardně až na úplném vrcholu dráhy. Vejde se do ní až šestičlenná posádka, která může být celé složená z turistů – na rozdíl od raketoplánu nevyžaduje žádné řízení, o vše se stará automatika.

Raketa New Shepard s kabinou pro posádku při startu

V kabině má při prvním letu také sedět majitel společnosti, v tomto případě Jeff Bezos. Spolu s ním se na suborbitální let vydá jeho bratr Mark. Třetím členem posádky bude dvaaosmdesátiletá pilotka Wally Funk. A nakonec posledním členem posádky bude šťastlivec, který vysoutěžil jediné zbývající místo za 28 milionů dolarů. Jeho jméno však prozatím neznáme.

Ne pro každého

Ať už "turisti" poletí v raketoplánu nebo kabině, budou muset mít dobrý zdravotní stav a splňovat několik pochopitelných podmínek. Například pro lety v kabině musí mít zájemci alespoň 18 let, měřit mezi 152 až 193 cm a vážit od 49 do 110 kg. Krom toho musí být schopni vydržet sedět připnutí k sedačce 1,5 hod, dokázat odepnout a znovu zapnout pás za 15 sekund a zvládnout výstup do startovní věže za méně než 1,5 minuty.

Virgin Galactic plánuje pro každého turistu třídenní výcvik s přípravou letu. Její součástí samozřejmě bude i lékařská předletová prohlídka. Pochopitelně vzhledem k přetížením při motorovém letu budou muset všichni uchazeči splňovat podmínku dobrého zdraví. Vyloučeny by tak například měly být osoby se srdečními chorobami a vysokým krevním tlakem.

Se zahájením komerčních letů počítá na příští rok. Předcházet tomu ale ještě mají alespoň dva lety, z nich první už se uskutečnil. Jeden lístek má přijít na nějakých 250 tisíc dolarů. Do budoucna tak můžeme jen doufat, že se podaří lety rozběhnout v takovém měřítku, že třeba jednou dojde k jejich zlevnění.