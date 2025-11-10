CDR.cz - Vybráno z IT

Nečekané gesto z vesmíru: Čína varovala NASA před kolizí satelitů

Pondělí, 10 Listopad 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Kosmonautika a letectví

Zdroj: Shutterstock

Poprvé v historii kontaktovala čínská vesmírná agentura NASA, aby zabránila možné srážce satelitů. Místo tradičního scénáře, kdy americká strana upozorňuje na riziko a sama manévruje, tentokrát Čína nabídla, že ustoupí. Tento nenápadný moment se může stát milníkem v historii vesmírné bezpečnosti.
Na mezinárodní vesmírné konferenci v říjnu oznámil zástupce NASA Alvin Drew událost, která by ještě před pár lety zněla neuvěřitelně: Čína kontaktovala NASA, aby společně předešly nebezpečnému přiblížení satelitů. Nabídla, že svůj satelit přemístí, zatímco NASA udrží kurz.

Doposud to bývalo přesně naopak. V případech, kdy hrozilo přiblížení s čínskými objekty, americká agentura byla ta, kdo informoval a prováděl manévr. Tentokrát se role obrátily, a to je v kontextu současných mezinárodních vztahů něco, co málokdo očekával.

Událost je malým, ale významným symbolem. Ukazuje, že i v době napjatých vztahů mezi oběma mocnostmi je možné, aby zodpovědnost a zdravý rozum převážily nad rivalitou.

Zdroj: Shutterstock

Přeplněná oběžná dráha jako nová realita

Nízkozemské dráhy se stávají přelidněným prostorem. Každý měsíc přibývají stovky nových satelitů - ať už jde o americkou síť Starlink, čínské projekty Guowang či Thousand Sails, nebo o komerční družice soukromých firem.

Čím více objektů kolem Země krouží, tím větší je riziko kolizí. A každá srážka ve vesmíru může vytvořit tisíce úlomků, které se stanou novou hrozbou pro všechny. Proto se v posledních letech objevují výzvy k mezinárodní spolupráci na řízení tzv. kosmického provozu.

Čína tento krok učinila zjevně z pragmatických důvodů. Sama v roce 2022 zařadila „odstraňování vesmírného odpadu“ mezi hlavní priority svého vesmírného programu. Tímto gestem dala najevo, že její systém sledování a vyhodnocování drah dosáhl úrovně, srovnatelné s nejvyspělejšími státy.

Vesmír jako společné území

Tento incident otevírá debatu o tom, jak by měl vypadat budoucí systém mezinárodní kontroly vesmírného provozu. Zatímco moře i vzdušný prostor mají své dohody a pravidla, kosmos zůstává do značné míry neregulovaným prostorem.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že bez jednotného řízení hrozí řetězové reakce, které by mohly znemožnit používání některých oběžných drah. I drobná srážka mezi dvěma satelity může uvolnit tisíce úlomků, které pak ohrožují další zařízení - fenomén známý jako Kesslerův syndrom.

Čína i USA nyní stojí před otázkou, zda budou dál soupeřit o každou orbitu, nebo dokážou vytvořit společný rámec, který zajistí dlouhodobou udržitelnost kosmického prostoru.

To, co začalo jako technická výměna mezi dvěma kontrolními centry, může být první vlaštovkou nové éry. Poprvé se Čína rozhodla nejen sledovat, ale i jednat - nabídnout úhybný manévr ve prospěch bezpečnosti.

Mars a Země si jsou blíž, než jsme čekali. Dokazují to podivné vlny v půdě

Na povrchu Marsu, pod vrstvami prachu a ledu, se ukrývá překvapivý příběh. Vědci objevili půdní vzory, které se až znepokojivě podobají těm na Zemi. Objev otevírá novou kapitolu zkoumání marsovské minulosti a její možné souvislosti s životem.

Vědci našli „mimozemskou“ chemii v největším ložisku lithia

Nová vědecká studie odhalila, že podzemní solanky s lithiem v oblasti tzv. Lithium Triangle i Tibetu se řídí zcela jinou chemií, než jakou známe z moří či jezer. Místo uhlíku zde pH ovlivňuje bór – a tento poznatek by mohl zásadně změnit technologie těžby i nakládání s odpady.

Astronomové vidí Jupiter v plenkách. Doslova. A to díky Webbovu teleskopu

Dvě obří exoplanety zachycené Webbovým teleskopem odhalily fascinující detaily o vzniku planet – od oblaků z písku v atmosféře až po disk, ve kterém mohou vznikat měsíce. Objev z planetárního systému YSES-1 narušuje dosavadní teorie a přibližuje nám okamžiky, kdy se rodí světy podobné Jupiteru.

Srážka Mléčné dráhy s Andromedou? Pravděpodobnost jen 50 %, říká nový výzkum

Dlouho jsme žili v domnění, že se naše galaxie za několik miliard let srazí s Andromedou. Nová studie ale tuto představu zpochybňuje – srážka podle ní není vůbec jistá. Pravděpodobnost? Jen něco přes 50 %.

Pavučiny z kamene a času: Nový snímek z Marsu fascinuje geology i laiky

Mars ukázal svou jemnější stránku – síť kamenných žil připomínajících pavoučí pavučiny, které po miliardy let ukrývaly příběh dávné vody. Rover Curiosity nyní zachytil toto úchvatné panorama v nevídaném 360stupňovém pohledu, a to v barvách, které připomínají Zemi.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi