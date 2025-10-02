CDR.cz - Vybráno z IT

Jak vznikají měsíce? Nová data z Webbova teleskopu přinášejí odpovědi

Čtvrtek, 2 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Vesmírný teleskop Jamese Webba zaznamenal u mladé hvězdy CT Cha nečekaný objev – kolem obří planety o více než patnáctinásobné hmotnosti Jupitera obíhá disk bohatý na uhlíkaté sloučeniny. Vědci se domnívají, že právě z tohoto materiálu se mohou v budoucnu zrodit nové měsíce.

Když se mluví o fascinujících světech naší soustavy, většina lidí si představí planety – Mars, Jupiter nebo Saturn. Přitom ty opravdu zajímavé příběhy se často odehrávají na jejich měsících. Titan má oceány kapalných uhlovodíků, Io je poset aktivními sopkami a pod ledovou slupkou Europy se ukrývá globální oceán. Vznik měsíců je proto jednou z velkých otázek astronomie. A zatímco o jejich původu u planet Sluneční soustavy víme poměrně dost, hledání stop po „měsíčních kolébkách“ u vzdálených exoplanet je teprve na začátku.

Nový objev přichází z teleskopu JWST (James Webb Space Telescope), který se zaměřil na soustavu CT Cha vzdálenou zhruba 625 světelných let od Země. Kolem hvězdy, jen o málo menší než naše Slunce, obíhá gigantická planeta označovaná jako CT Cha b. Její hmotnost je více než patnáctinásobkem Jupitera, což z ní činí tzv. super-Jupitera – objekt na hranici mezi planetou a hnědým trpaslíkem.

Disk připomínající Saturnovy prstence

Astronomové Gabriele Cugno a Sierra Grant využili schopnosti JWST sledovat infračervené spektrum a zaměřili se na oblast kolem CT Cha b. A právě tam objevili disk plný prachu a plynu, který má podobnou funkci jako prstence Saturnu – s tím rozdílem, že materiálu je v něm mnohem více. Takové disky mohou v průběhu milionů let vytvořit celé soustavy měsíců.

Zdroj: Shutterstock

Spektrální analýza ukázala, že v disku je bohaté zastoupení uhlíkatých sloučenin. Objevily se zde molekuly jako etan, acetylen či oxid uhličitý. To je překvapivé, protože samotný protoplanetární disk blíže hvězdě obsahuje spíše vodu než uhlík.

Uhlík místo vody

Rozložení chemických látek ve vesmíru není rovnoměrné. Každá sloučenina má svou „sněhovou čáru“ – vzdálenost od hvězdy, kde se začíná usazovat v pevném skupenství. CT Cha b se nachází v oblasti, kde by podle teorií nemělo být dost materiálu na vznik tak obří planety. Jedna z možností je, že se zformovala díky nestabilitě v mateřském disku hvězdy – podobně, jako se někdy rodí dvojhvězdy.

To by zároveň vysvětlovalo, proč kolem planety vznikl tak výrazný uhlíkový disk. Výzkum naznačuje, že zatímco hvězdy velikosti Slunce mají tendenci vytvářet spíše vodou bohaté disky, menší hvězdy nebo právě hnědí trpaslíci preferují uhlíkové sloučeniny. Objev CT Cha b tuto teorii posiluje.

Co to znamená pro vznik měsíců?

Disky bohaté na uhlík mohou dát vzniknout měsícům s úplně jiným chemickým složením, než známe v naší soustavě. Pokud by se z materiálu kolem CT Cha b vytvořily velké satelity, je možné, že by šlo o světy připomínající Titan – s hustou atmosférou plnou uhlovodíků, moři kapalného metanu a exotickým klimatem.

To by znamenalo, že ve vesmíru může existovat široká paleta měsíců, nejen ty ledové nebo kamenité, na které jsme zvyklí u Jupitera či Saturnu. Pokud se potvrdí, že podobné uhlíkaté disky jsou běžné, galaxie může být doslova plná „exoTitanů“.

Význam pro astronomii

Doposud byly všechny důkazy o existenci měsíců u exoplanet jen nepřímé a spíše sporné. Objev uhlíkového disku kolem CT Cha b je ale první skutečně přesvědčivou ukázkou toho, že proces tvorby měsíců funguje i mimo Sluneční soustavu.

Astronomové tak dostávají do ruky unikátní možnost sledovat „živě“ fáze, které u naší soustavy proběhly před miliardami let. Díky JWST je možné analyzovat nejen strukturu disků, ale i jejich chemické složení, což dříve nebylo možné.

Další výzkumy by mohly odhalit, zda se v disku kolem CT Cha b skutečně začínají tvořit zárodky měsíců – tzv. měsíční embrya. K tomu budou zapotřebí dlouhodobá pozorování a porovnání s jinými podobnými soustavami. Každý nový objev posouvá naše chápání toho, jak složité a rozmanité jsou procesy vzniku planet a jejich přirozených družic.

Tagy: 
vesmír, Galaxie, planety
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Nová Země? Astronomové objevili obyvatelnou planetu jen 35 světelných let daleko

Vědci objevili potenciálně obyvatelnou planetu pouhých 35 světelných let od Země. Planeta L 98-59 f obíhá kolem blízké červené trpasličí hvězdy a leží v tzv. obyvatelné zóně – oblasti, kde by mohla existovat tekutá voda. Tento objev posiluje naději na existenci života mimo naši Sluneční soustavu a ukazuje, že Země možná není tak výjimečná, jak jsme si mysleli.

Naše planeta svítí jako maják: Vědci odhalili, jak jsme viditelní pro „emzáky“

Lidstvo vysílá do vesmíru nepřetržitý proud signálů – od vědeckých sond do hlubokého vesmíru až po komunikaci s dalekohledy. Nová studie NASA a Penn State ukazuje, kde a kdy by nás mohly mimozemské civilizace zachytit. Co to znamená pro pátrání po inteligentním životě a proč jsou naše signály nápadnější, než si myslíme?

NASA Perseverance možná našel první známky života na Marsu

Rover Perseverance učinil na Marsu objev, který může změnit náš pohled na vesmír. Vzorek horniny „Sapphire Canyon“ z kráteru Jezero vykazuje chemické stopy, jež by mohly ukazovat na dávnou mikrobiální aktivitu. Jistotu ale vědci zatím nemají – před námi je dlouhá cesta k potvrzení života mimo Zemi.

Jupiter byl dvakrát větší a měl 50× silnější magnetické pole

Nová vědecká studie odhaluje překvapivou minulost největší planety Sluneční soustavy. Jupiter nebyl vždy takový, jak ho známe dnes – byl téměř dvojnásobně větší, obklopený extrémně silným magnetickým polem, a jeho mohutnost zásadně ovlivnila vznik ostatních planet.

Rychlý vznik života na Zemi potvrzen. Jsme ve vesmíru výjimka, nebo pravidlo?

Život na Zemi vznikl mnohem dříve, než si vědci dlouho mysleli. Nové studie ukazují, že první známky života se objevily už krátce po zformování planety. To zásadně mění naše představy o tom, jak rychle a kde ve vesmíru může život vzniknout.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi