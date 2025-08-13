CDR.cz - Vybráno z IT

Proč chce NASA postavit na Měsíci jaderný reaktor do roku 2030

Středa, 13 Srpen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

NASA plánuje do roku 2030 zprovoznit na Měsíci jaderný reaktor. Zní to jako scéna z vědeckofantastického filmu, ale ve skutečnosti jde o součást strategického závodu o měsíční infrastrukturu, který má rozhodnout o budoucím využívání Měsíce – a tím i o vlivu jednotlivých států ve vesmíru.

První vesmírný závod ve 20. století byl o tom, kdo dřív vztyčí vlajku a udělá první kroky na Měsíci. Dnes se hraje jiná hra – kdo tam dokáže vybudovat funkční infrastrukturu. A v jejím středu stojí energie. Čína oznámila, že chce mít jadernou elektrárnu na Měsíci do roku 2035. NASA reagovala vlastním plánem: do roku 2030 spustit americký měsíční reaktor.

Na Měsíci panují extrémní podmínky – střídají se čtrnáctidenní období světla a tmy, některé krátery nikdy nevidí slunce. V takových místech je solární energie nespolehlivá nebo nemožná. Malý jaderný reaktor by mohl dodávat nepřetržitý výkon po celé dekády, napájet obytné moduly, těžební zařízení, 3D tiskárny i systémy podpory života.

Co na to mezinárodní právo

Může si vůbec nějaký stát „postavit elektrárnu“ na Měsíci? Odpověď zní ano – pokud dodrží pravidla. Klíčový je Smlouva o vesmíru z roku 1967, kterou podepsaly všechny hlavní kosmické mocnosti. Zakazuje vyhlašování územních nároků, ale umožňuje budovat zařízení pro mírové účely. Článek IX ukládá státům povinnost jednat s „náležitým ohledem“ na zájmy ostatních a informovat o činnostech, které by je mohly ovlivnit.

Zdroj: Shutterstock

Infrastruktura jako forma vlivu

Kdo první vybuduje funkční zařízení, ten si nepřímo určí prostor, kde budou muset ostatní operovat. Nejde o formální vlastnictví, ale o praktické omezení – například okolí jaderného reaktoru bude muset být z bezpečnostních důvodů chráněno. V citlivých oblastech, jako je jižní pól Měsíce s ledem v trvale zastíněných kráterech, to může znamenat strategickou výhodu pro těžbu a vědecký výzkum.

Přítomnost jaderného zdroje na Měsíci vyvolává obavy z možného úniku radiace nebo poruchy. OSN proto už v roce 1992 přijala zásady pro používání jaderných zdrojů ve vesmíru, které zdůrazňují bezpečnost, transparentnost a konzultace s ostatními státy. Historie ukazuje, že jaderné technologie už desítky let úspěšně pohánějí sondy, družice a rovery – a pokud se dodrží přísné protokoly, rizika lze minimalizovat.

Klíč k trvalé přítomnosti člověka mimo Zemi

Jaderná energetika na Měsíci není jen otázkou prestiže. Je to technologický krok k tomu, aby se lidé mohli usadit nejen na Měsíci, ale i na Marsu, kde jsou solární podmínky ještě horší. NASA i Ministerstvo energetiky USA už léta vyvíjejí malé reaktory schopné bezpečně fungovat v odlehlých a náročných prostředích.

Budoucnost Měsíce neurčí počet vlajek, ale to, kdo a jakou infrastrukturu dokáže vybudovat. Jaderný reaktor může být klíčem k dlouhodobé lidské přítomnosti ve vesmíru, ale jeho výstavba musí probíhat transparentně a v souladu s mezinárodními pravidly. Pokud se podaří spojit technologický pokrok s odpovědným přístupem, může být tento krok začátkem nové éry spolupráce – a ne konfliktu – na našem nejbližším vesmírném sousedovi.

Tagy: 
Měsíc, vesmír, jaderná energie
Zdroje: 

ArsTechnica.com

nahlásit chybu

Jaderná baterie, která vydrží desítky let bez nabíjení. Je to reálné?

Moderní elektronika se bez výkonných baterií neobejde. Od mobilních telefonů až po elektromobily – vše spoléhá na lithium-iontové články. Jenže ty mají své limity: rychle se vybíjejí, stárnou a jejich výroba zatěžuje životní prostředí. A právě to se snaží změnit vědci z Jižní Koreje.

Srážka Mléčné dráhy s Andromedou? Pravděpodobnost jen 50 %, říká nový výzkum

Dlouho jsme žili v domnění, že se naše galaxie za několik miliard let srazí s Andromedou. Nová studie ale tuto představu zpochybňuje – srážka podle ní není vůbec jistá. Pravděpodobnost? Jen něco přes 50 %.

ESA vytvořila na oběžné dráze umělé zatmění Slunce

Evropská kosmická agentura ESA vytvořila na oběžné dráze první umělé zatmění Slunce. Pomocí dvojice družic Proba-3 se podařilo pořídit nejdetailnější snímky sluneční koróny, což vědcům otevírá nové možnosti pro výzkum sluneční aktivity a jejího vlivu na Zemi.

Tihle hvězdní trpaslíci svítí díky temné hmotě. A mohli by zlomově změnit fyziku

Astronomové možná objevili způsob, jak identifikovat povahu temné hmoty – záhadné látky tvořící čtvrtinu vesmíru. Klíčem by mohli být tzv. „temní trpaslíci“ – zvláštní hvězdné objekty, které září díky temné hmotě. Pokud někdy narazíme na jednoho z nich bez přítomnosti lithia, mohl by to být průlom, na který fyzika čeká už desítky let.

Těžba na Měsíci? Ambiciózní plán se začíná rýsovat

Těžba na Měsíci už není jen námětem sci-fi románů. Americká společnost Interlune vyvíjí reálné technologie pro sběr helia-3 z lunárního prachu – suroviny, která by mohla pohánět budoucnost kvantových počítačů i energetiky.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi