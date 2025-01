Pět fascinujících způsobů, jak může skončit vesmír

1. Tepelná smrt vesmíru

Tepelná smrt, známá také jako „velký chlad“, je jedním z nejvíce přijímaných scénářů. Vyplývá z poznatků o rozpínání vesmíru a existenci temné energie. Tato záhadná forma energie, poprvé objevená v 90. letech, způsobuje zrychlené rozpínání vesmíru.

Jak se vesmír rozpíná, vzdálenosti mezi galaxiemi se zvětšují, až nakonec zmizí za horizontem událostí. Gravitačně vázané struktury, jako je naše Místní skupina galaxií, zůstanou pohromadě, ale nakonec i uvnitř nich nastane chaos. Hvězdy vyhoří, černé díry se odpaří prostřednictvím Hawkingovy radiace a vesmír se stane chladnou prázdnotou naplněnou rozptýlenými částicemi. Bez teplotních rozdílů nebude žádná energie pro práci – vesmír dosáhne absolutní stagnace.

2. Velké rozervání: Katastrofa temné energie

Může temná energie jednou přestat být stabilní a začít růst? Pokud ano, vede to k scénáři známému jako „velké rozervání“.

Podle této teorie se zrychlování vesmírného rozpínání časem změní v nekontrolovanou explozi. Nejenže budou galaxie odtrženy od sebe, ale i hvězdy, planety a nakonec atomy samy budou rozervány na subatomární částice. Tento proces by mohl začít během několika miliard let, což je z kosmického hlediska „za rohem“.

Foto: Freepik

3. Velký kolaps: Návrat k počátku

Existuje šance, že současné rozpínání vesmíru je jen dočasné. Pokud temná energie změní svůj charakter, může se vesmír přestat rozpínat, zastavit a nakonec začít smršťovat.

Tento scénář, zvaný „velký kolaps“ nebo „velká křivka“, by vedl k opačnému procesu než velký třesk. Galaxie by se srážely, teplota by rostla a veškerá hmota by byla nakonec stlačena do extrémně hustého bodu. Co by se stalo poté? Někteří vědci spekulují o „odskoku“, který by mohl odstartovat nový velký třesk, a tím nový vesmír.

4. Fázový přechod: Smrt v kvantovém okamžiku

Vesmír, jak ho známe, je výsledkem fázových přechodů, které probíhaly po velkém třesku. Tyto přechody vedly ke vzniku čtyř základních sil (gravitace, elektromagnetismus, slabá a silná jaderná síla).

Pokud je však současný stav vesmíru metastabilní, může náhlý kvantový přeskok změnit celé jeho základy. Tento „pravý vakuumový kolaps“ by začal na náhodném místě a šířil se rychlostí světla. Nový vesmír by měl jiné fyzikální vlastnosti, neslučitelné s naším světem. Tento proces by byl okamžitý a z našeho pohledu by nastal bez varování.

5. Věčný cyklus: Nové vesmíry z popela starých

Britský fyzik Roger Penrose přišel s teorií zvanou „konformní cyklická kosmologie“. Podle ní by tepelná smrt jednoho vesmíru mohla vést k velkému třesku dalšího.

Jakmile by všechny částice v chladnoucím vesmíru zanikly, zůstaly by pouze fotony, které by vytvořily homogenní prostor bez jakýchkoli struktur. Tento stav by mohl být počátkem nového vesmíru. Tento model naznačuje, že vesmír je věčný, vždy znovu a znovu vznikající z popela svého předchůdce.