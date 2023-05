Historie warez scény v České republice: Proč jsme pirátská kultura?

První warez skupiny vznikaly na konci 80. let a začátkem 90. let v USA, odkud se rychle rozšířily do celého světa. V České republice se první warez skupiny začaly formovat na začátku 90. let, a to především mezi studenty a lidmi, kteří se zajímali o počítače. Zaměřovali se na tvorbu kopií her a aplikací, které byly v té době velmi drahé a těžko dostupné.

Tyto kopie byly často upravovány tím způsobem, aby byly odstraněny ochrany proti kopírování a přidány různé grafické a zvukové efekty, které označovaly jejich pirátské autory. Skupiny warezáků se také nazývaly "cracking groups" a soutěžily mezi sebou o to, kdo dokáže jako první prolomit ochranu nového softwaru a nabídnout ho ostatním uživatelům.

S rozvojem internetu se warez scéna rozšířila do celého světa a začala používat sofistikovanější metody šíření a ukládání dat. Na vrcholu hierarchie warez scény jsou tzv. topsites, což jsou výkonné servery s velkou kapacitou a rychlostí připojení, které slouží jako zdroj nových warez verzí. Tyto verze se pak postupně dostávají na nižší úrovně warez scény, jako jsou FTP servery, peer-to-peer sítě, torrenty, fóra, blogy atd., kde jsou dostupné běžným uživatelům.

Historie pirátství v České Republice

V dobách socialismu bylo velmi obtížné získat legální software ze zahraničí, proto se rozvinula silná komunita lidí, kteří si vzájemně vyměňovali kopie programů na disketách nebo kazetách. Tyto kopie byly často opatřeny českými návody nebo překlady, které usnadňovaly používání softwaru. Po roce 1989 se však situace změnila a na trh začaly proudit legální verze softwaru za ceny, které byly poměrně dostupné pro širší veřejnost. Warez scéna ale nezanikla, naopak se přizpůsobila novým podmínkám a technologiím. V 90. letech se v České Republice začaly objevovat první cracking groups, jako například Razor 1911, která se zaměřovala na crackování her a aplikací. A ačkoliv tato skupina vznikla v roce 1985 ve Spojených státech, postupně se rozšířila do celého světa, včetně České republiky. Skupina Razor 1911 byla známá svými kvalitními cracky a většina kvalitních verzí her v té době pocházela právě od ní.

Další velkou skupinou na české warez scéně byla skupina Fairlight, která vznikla v roce 1987 ve Švédsku. Tato skupina se zaměřovala především na crackování her a jejími členy byli lidé z různých zemí včetně České republiky. Skupina Fairlight se proslavila v roce 1992, kdy crackovala hru Indiana Jones and the Fate of Atlantis, která byla tehdy velmi populární.

Zdroj: Shutterstock

V průběhu 90. let se warez scéna v České republice stávala stále silnější a organizovanější. Vznikaly nové skupiny, které se zaměřovaly na různé oblasti, například na tvorbu ISO obrazů a distribuci dalšího všemožného softwaru. V té době byla warez scéna velmi živá a nabízela širokou škálu dispozic.

Dnes je warez scéna v České republice stále aktivní a nabízí širokou škálu digitálního obsahu v češtině nebo s českými titulky. Nicméně je také pravdou, že v roce 2000 došlo k výraznému omezení pirátství, když byla v České republice zavedena nová legislativa v oblasti autorských práv a s nimi ještě přísnější tresty za nelegální kopírování softwaru. Toto opatření mělo za následek mírné zpomalení tuzemské warez scény.

Dělá to z nás pirátskou kulturu?

Jednoznačná odpověď na tuto otázku neexistuje, pouze pohledy dvou táborů lidí. Někteří tvrdí, že stahování warezu je legální, protože nenarušuje autorská práva autorů softwaru, ale pouze jejich distribuční monopol. Jiní lidé zase tvrdí, že je pirátství nelegální, protože porušuje mezinárodní smlouvy o ochraně duševního vlastnictví a poškozuje ekonomiku a kulturu.

S největší pravděpodobností je to otázka osobní etiky a morálky každého jednotlivce, ale také společenských hodnot a tradic každého národa. Ať už si o tom myslíme cokoliv, jedno je ale jisté: warez scéna je součástí naší historie i současnosti a taktéž touhy mnoha lidí.