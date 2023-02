Hlasoví herci a dabéři se obávají umělé inteligence, prý ohrožuje jejich práci

Zdroj: Shutterstock

Tito herci se věnují namlouvání reklam, animací či herních titulů. V poslední době se ale setkávají s velice nepříjemnou pasáží, která bývá běžně součástí jejich pracovní smlouvy. Stojí v ní, že přenechávají společnosti práva na užívání jejich hlasu. V praxi tak namluví jen nějakou ukázku a zbytek dokáže vygenerovat umělá inteligence.

Jejich hlas je pak uložen v databázi a majitel hlasu již právo k jeho užívání prodal, takže společnost nemá důvod si tohoto herce znovu platit. V mnoha případech herci nemají na výběr, protože pokud nepodepíšou tuto smlouvu, přijdou o práci. Pokud ale podepíšou, tak o ni v budoucnu přijdou stejně.

Technologie se ale dá využít i k dobrým věcem, a to zejména v případě, kdy dojde k přeřeknutí či dodatečné změně textu, kdy není potřeba namlouvat celou pasáž, ale za herce to udělá právě umělá inteligence. Tento žalostný stav potvrdil i prezident a zakladatel Národní asociace hlasových herců (NAVA), Tim Fredlander.

Právě Friendlander uvedl, že smlouvy jsou často psány složitým a nejednoznačným jazykem, takže herec může prodat práva ke svému hlasu, aniž by s tím vědomě souhlasil. NAVA proto vyzývá všechny herce, aby se obrátili na právního zástupce či odborovou organizaci, pokud mají podezření, že chce někdo odcizit práva na jejich hlas.

Dá se proto říci, že pokud podepíše hlasoví herec smlouvu, kterou předává práva na svůj hlas společnosti, může to být poslední pracovní smlouva, kterou podepíše. Friendlander nevylučuje ani to, že obor hlasových herců v budoucnu zcela zanikne. Lze jen těžko odhadnout, kolik takových oborů ještě umělá inteligence zabije. Částečným řešením by podle NAVA mohlo být přidávat do smlouvy i licenční dodatek, podle kterého by herec dostal zaplaceno pokaždé, když bude jeho hlas použit. Tento příjem by ale byl dozajista několikanásobně menší než by hercům stačilo na uživení.