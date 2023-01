Holoride Retrofit promění každou jízdu v autě na zážitek ve virtuální realitě

Zdroj: Shutterstock

Společnost Holoride založili v Mnichově v roce 2018 Nils, Wollny, Marcus Kuehne a Daniel Profendiner s tím, že jako akcionář zde figuruje také známá automobilka Audi. Kompaktní zařízení Holoride Retrofit má velikost malého reproduktoru a dokáže každé auto přeměnit na vozidlo s hrou ve virtuální realitě.

Podle generálního ředitele společnosti Holoride, Nilse Wollnyho, je hlavní cíl poskytnout doposud nepoznaný zážitek v podobě vstupenky do „Motorverse“. Samotné zařízení pak váží zhruba jeden kilogram a umisťuje se na čelní sklo vozidla pomocí klasického přísavného držáku. Tím získá dokonalý přehled o pohybu a poloze vozidla.

O energii se zde stará lithium-iontová baterie, která vydrží na jedno nabití až 14 hodin. K této centrální jednotce pak můžete připojit až dvě náhlavní soupravy současně. Kompletní balíček, který obsahuje vše, a to včetně náhlavní soupravy HTC VIVE Flow, ročního předplatného pro platformu a bezpečnostní popruhu, vyjde v přepočtu na 18 000 Kč.

Díky integrovanému softwaru dokáže zařízení reagovat prakticky v reálném čase na jakýkoliv pohyb vozidla, takže to, co vidíte ve své náhlavní soupravě pro virtuální realitu přímo úměrně odpovídá tomu, co je ve skutečnosti. Pokud byste tak například se zařízením hráli nějaký vesmírný simulátor, raketoplán by zrychloval a zpomaloval podle chování vozidla.

Tento software je pak postavený na aplikaci Holoride Elastic Content SDK, která je vlastně hnací silou celého Motorverse. Podle zástupců společnosti Holoride je budoucnost lidstva v prolnutí fyzického a digitálního světa, a přesně o to se také snaží. Jen čas pak ukáže, zda o tuto technologii bude ze strany uživatelů velký zájem.