Hovoří CML: CISCO představilo kybernetické město zcela řízené umělou inteligencí

Společnost Cisco System, která má sídlo v USA, začala v poměrně nedávné době spolupracovat s osmi obchodními partnery z Tchaj-wanu a společnými silami vytvořili centrum, kde budou názorně demonstrovat nejrůznější řešení pro chytrá města. Do tohoto projektu se prý zapojilo i představení města Taoyuan, Taoyuan Aerotropolis a rozvojový projekt Asia Silicon Valley.

V tomto ultramoderním centru se představí řešení v oblasti bezpečnosti, úspory energií, zdravotnictví, výroby, maloobchodu, architektury, dopravy, monitorování životního prostředí, telekomunikací, E-Formula, Delta Electronics, MiTAC informačních technologií, Syscom Group a HuaCom Systems.

Mimo to zde chce Cisco také převést do praxe, jak by vypadal business řízený umělou inteligencí, nazvaný SyGPS, který Cisco vytvořilo ve spolupráci se Synergies. Na vlastní oči se můžete přesvědčit, jak ve skutečnosti může vypadat nejautomatizovanější domácnost budoucnosti s integrovaným osvětlením, s monitorováním kvality vody a ovzduší a vlastně propojení téměř všeho elektronického do jediného celku řizeného systémem umělé inteligence.

Cisco při budování tohoto „centra“ nezapomnělo ani na univerzitní campus, který bude propojovat informace o splnění učebních plánů, informace o studiu, zdravotní záznamy včetně poskytované zdravotní péči či analýzu všech záznamů o jednotlivých studentech prostřednictvím platformy AioT. Někomu se může zdát až přetechnizované centrum řízené „CML“, ale je nutné brát v úvahu, že se jedná o takový showroom, kde je na jednom místě soustředěno co nejvíce technologických vymožeností.