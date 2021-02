I přes špatnou optimalizaci mnoho hráčů dohrálo Cyberpunk 2077 na PS4

Už to jsou dva měsíce, co vyšla na různých platformách (PC, PlaySation 4 a Xbox One) tolik očekávaná AAA pecka Cyberpunk 2077. Hra obsahovala v době vydání plno bugů a nejhorší situace panovala u herní konzole PlayStation 4 od společnosti Sony. Nízká snímková frekvence (fps), doskakování textur, rozmazávání obrazu, neostré textury, zaseklé postavy a strnulé obličeje NPC postav při mluvení, s tím vším se běžně setkávali hráči Cyberpunku 2077 na herní konzoli PS4. Situace byla tak zlá, že se nakonec společnost Sony rozhodla stáhnout digitální verzi hry ze svého online obchodu PS Store.

I když byla hra Cyberpunk 2077 na herní konzoli PlayStation 4 v opravdu špatném technickém stavu, tak už máme alespoň nějaká data po dvou měsících hraní této hry. Data z PC, PS4 a Xbox One platformy. A ukazuje se, že na herní konzoli PlayStation 4 dokázalo dohrát hru Cyberpunk 2077 a získat trofej The World celkem 21,5% hráčů PS4. Pro srovnání na Xboxu One dokončilo hru 25,1% hráčů a na PC celkem 29,5% hráčů (údaj ze Steamu).

Když jsme ještě u těch procent, tak získat trofej The Lovers, která je odměnou za splnění 10. příběhové mise a znamená odemčení přístupu do celého Night City se povedlo celkem 65,9% hráčů na PS4. Na PC platformě pak tuto trofej získalo celkem 71,2% uživatelů na Steamu a na herní konzoli Xbox One dokonce 79% hráčů.

Zatímco nevíme kdy (v případě PS4 jestli vůbec někdy) se vrátí Cyberpunk 2077 na PS Store, tak CD Projekt Red stíhá jedna katastrofa za druhou. Po vydání Cyberpunku 2077 to byl propad akcií společnosti a tento týden i útok hackerů. Ten už má i dohru, protože zdrojový kód hry Gwent měl uniknout na internet.