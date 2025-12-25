ICT infrastruktura v číslech: Jak si Evropa vede a kam směřuje do roku 2035?
Jak vlastně infrastruktura ICT vypadá a co všechno byste o ní měli vědět? To vše a ještě více se dozvíte v našem článku.
Co je ICT infrastruktura
ICT infrastruktura je zázemí, na kterém stojí vaše firemní IT. Tvoří ji hardware, software, sítě i služby, které společně zajišťují, aby technologie fungovaly tak, jak potřebujete. Do infrastruktury obvykle patří:
- počítače, pracovní stanice a servery,
- síťové prvky – switche, routery, přístupové body,
- operační systémy a databáze,
- firemní aplikace,
- mobilní zařízení, telefonní ústředny a další komunikační technika,
- různé formy připojení k internetu (DSL, optika, Wi-Fi, fixní bezdrát).
Možná vás překvapí, kolik různých prvků spolu musí bezchybně komunikovat, aby celé IT běželo stabilně. Pokud řešíte modernizaci serverů nebo datových úložišť, podívejte se na infrastrukturu na míru zde – vhodně navržená infrastruktura dokáže výrazně zvýšit výkon i dostupnost firemních systémů.
ICT už není izolované oddělení
Dříve se ICT často vnímalo jako „oddělení techniků“, které řeší jen správu počítačů. Dnes je situace jiná. Technologie přímo ovlivňují vaše obchodní výsledky. Očekáváte od nich:
- stabilitu,
- rychlou reakci na nové potřeby,
- podporu při růstu firmy,
- bezpečný provoz,
- přehled nad daty.
ICT se tak stává službou, která musí reagovat stejně pružně jako obchod nebo produkce.
Jak správu ICT uchopit: 4 stěžejní procesy podle ITIL
Rámec ITIL popisuje správu ICT infrastruktury ve čtyřech základních krocích. Když je zvládnete, máte pevný základ pro funkční IT.
- Návrh řešení (Design & Planning): V této fázi určujete, jak budou vaše technologie fungovat. Plánujete architekturu, procesy a výběr technologií tak, aby odpovídaly potřebám firmy.
- Implementace (Deployment): Tady se návrh mění v realitu. Instalujete servery, připojujete zařízení, konfigurujete systémy a uvádíte je do provozu s minimálním dopadem na chod firmy.
- Provoz (Operations): Sem spadá každodenní údržba, monitoring výkonu, řešení incidentů a péče o to, aby služby běžely co nejstabilněji. Dobře nastavený provoz umožňuje problémy včas odhalit, rychle řešit a minimalizovat jejich dopad na chod firmy.
- Technická podpora (Technical Support): Poskytuje expertní podporu, analyzuje data z monitoringu, pomáhá s řešením problémů a navrhuje zlepšení.
Každá část infrastruktury – síť, hardware, systémy, aplikace – má vlastní způsob správy. Proto firmy často používají mnoho různých nástrojů. Síťová zařízení obvykle podporují monitoring přes SNMP, operační systémy mají své vlastní nástroje a aplikace často vyžadují specializované agenty. V prostředí, kde máte desítky typů komponent, se bez vhodného dohledového systému neobejdete.
Co si představit pod ICT službami
Pod pojem ICT služby dnes spadá široká škála řešení, která můžete využít:
- správa sítí a serverů,
- cloud a virtualizace,
- kybernetická bezpečnost,
- monitoring a dohled,
- helpdesk a uživatelská podpora,
- telefonní a datové služby,
- provoz aplikací.
Smyslem ICT služeb je udržet vaše technologie v chodu a umožnit vám soustředit se na práci.
Aktuální fakta o ICT trhu v Evropě
Evropský trh informačních a komunikačních technologií dosáhl v roce 2025 hodnoty přibližně 1,08–1,10 bilionu eur, což potvrzuje jeho zásadní roli v evropské ekonomice. Do roku 2035 by měl podle odhadů vyrůst až na 1,80 bilionu eur. Samotné IT výdaje firem a institucí se už v roce 2025 pohybují okolo 1,19 bilionu eur, což odráží pokračující digitalizaci napříč sektory.
Evropská unie zároveň disponuje více než 10 miliony ICT specialistů, kteří tvoří zhruba 5 % celé pracovní síly. Nejvyšší koncentraci odborníků mají státy jako Švédsko (9 %), Lucembursko a Finsko (8 %), což potvrzuje rozdíly v digitalizační vyspělosti jednotlivých zemí.
Významné je i to, že americké technologie dominují evropskému cloudovému trhu, a to s podílem kolem 70 %. Pro splnění ambiciózních cílů programu Digital Decade 2030 bude navíc potřeba investovat přibližně 227 miliard eur, zejména do rozvoje sítí, datových center a polovodičové výroby.
Kvalitní ICT infrastruktura není výhoda, ale nutnost
Technologie dnes určují, jak rychle pracujete, jak spolehlivě poskytujete služby a jak odolní jste vůči problémům. Dobře navržená a spravovaná ICT infrastruktura vám umožní růst, digitalizovat a dělat práci efektivněji. Ať už řešíte IT sami, nebo využíváte externí ICT služby, jedno je jisté: dobré technologické zázemí vám dává náskok.