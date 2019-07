Ikarův pád: Francouz se pokusil překonat La Manche na futuristickém vznášedle

Letos je tomu právě stodeset let od doby, kdy francouzský letec Louis Blériot přeletěl jako první člověk na světě letadlem kanál La Manche. Nyní se tento přelet pokusil zopakovat francouz Franky Zapata na svém futuristickém vznášedle nazývaném flyboard. Jeho Ikarův pád se odehrál při doplňování paliva. Poté, co se zřítil do vody, musel být zachraňován. Podle jeho vyjádření si sám dával jen třicetiprocentní šanci na úspěch, a proto ho vlastně tento pád ani nijak zvlášť nemrzí.

Předvést své kousky na flyboardu mohl Zapata již 14. července u příležitosti tradiční vojenské přehlídky, která se odehrávala v Paříži. Televize Sky News tuto nehodu komentovala těmito slovy: „Je to velké zklamání. Setkal se s tankovací lodí, ale jen o několik centimetrů minul přistávací plošinu.“ Určitou část veřejnosti tento nezdar stejně zklamal, protože i technici prohlásili, že takovýto manévr nacvičovali mnohokrát a to i za horších podmínek.

Futuristické vznášedlo je na první pohled nápadně podobné obyčejnému dronu a je vyzbrojeno hned několika motory. Podle Zapata je Flyboard výjimečný tím, že je rychlý a obratný. Dokonce v případě poruchy jednoho z motorů dokáží ostatní motory převzít kontrolu a vše vyrovnat. Vznášedlo unese až stokilového pilota do 150 metrové výšky. Co se týče rychlosti, tak Flyboard dokáže frčet až 140 kilometrovou rychlostí po dobu deseti minut.

Problém tohoto letu byl právě nedostatek paliva, protože plánovaná doba letu byla 20 minut. Manželka Zapaty uvedla do médií, že její manžel je odhodlaný kanál La Manche pokořit. Nepatří totiž k těm, kteří se vzdávají. Je však jasné, že podobný stroj by v budoucnu mohla využít například i armáda.