Instagram zachvátil celosvětový výpadek. Uživatele vítá chybová hláška

Celosvětově se uživatelé sociální sítě Instagram nyní potýkají s nedostupností služeb, přetrvávající v době publikace tohoto článku již téměř hodinu. V mobilní aplikaci se potíže projevují nemožností aktualizovat feed. Při pokusu o otevření stránky na počítači pak vítá návštěvníky chybová hláška 5xx Server Error, popřípadě:

„Sorry, something went wrong.

We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.“

Mateřská společnost Facebook se na stejnojmenné sociální sítí s podobným výpadkem nesetkala, a problém se tak týká výhradně Instagramu. Dokonce se služby dle monitorovací utility Facebooku jeví online. Dle jiné monitorovací služby Down Detector však můžeme vidět, že výpadek zaznamenali uživatelé po celé Evropě, USA, Jižní Americe i v částech Asie:

Oficiální vyjádření Facebooku k výpadku služby prozatím nebylo vydáno.