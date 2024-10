Instagram zavádí nové funkce na ochranu teenagerů před sextortion podvody

Jednou z klíčových novinek, kterou Instagram v nejbližší době spustí, je ochrana před pořizováním screenshotů nebo nahráváním obrazovky při prohlížení mizejících obrázků nebo videí zaslaných v soukromé zprávě. Pokud odesílatel povolí opakované přehrání obrázku nebo videa, Instagram znemožní jejich otevření na webové verzi platformy. I když toto opatření nemusí zabránit tomu, aby podvodníci zachytili obraz jiným zařízením, jde stále o celkem významný krok k ochraně soukromí uživatelů.

Od dnešního dne Instagram také začne používat různé ukazatele, jako je stáří účtu, k detekci podezřelého chování. Platforma pak zamezí těmto podezřelým účtům v posílání žádostí o sledování teenagerům, a to buď zablokováním žádosti, nebo jejím přesměrováním do spam složky. Tento krok má snížit riziko, že se mladí uživatelé dostanou do kontaktu s potenciálně nebezpečnými osobami.

Ochrana proti podvodníkům s falešnými identitami

Instagram rovněž testuje nové bezpečnostní upozornění, které bude zasíláno uživatelům na Instagramu i Messengeru. Toto upozornění bude informovat teenagery, pokud osoba, s níž komunikují, pochází z jiné země. Sextortion podvodníci totiž často lžou o své skutečné lokaci, aby získali důvěru obětí. Upozornění má mladým lidem pomoci odhalit možné nebezpečí a vyhnout se komunikaci s pochybnými účty.

Dalším opatřením je blokování podezřelých účtů v přístupu k seznamům sledujících nebo následovaných účtů obětí, což sextortion podvodníci mohou využívat k vydírání. Instagram bude rovněž bránit podezřelým účtům v zobrazení seznamu uživatelů, kteří označili příspěvky cílových uživatelů jako „líbí se mi“, včetně fotek, kde byli označeni další uživatelé. Tímto se snaží minimalizovat možnosti podvodníků získat další kompromitující informace o oběti nebo jejím okolí.

Automatické rozmazání nevhodných fotek

Jedním z nejvíce vítaných opatření je zavedení funkce, která automaticky rozmaže nahé fotky pro uživatele mladší 18 let. Instagram tuto technologii začal testovat už v dubnu a nyní ji celosvětově povolí jako výchozí nastavení pro teenagery. Tato funkce má zabránit tomu, aby nezletilí byli vystaveni nevhodnému obsahu, který může sloužit jako nástroj pro vydírání.

Další opatření zahrnují možnost spojit se s krizovou linkou v USA v případě, že uživatelé nahlásí problémy se sextortion nebo bezpečností dětí. Kromě toho Instagram začne promítat osvětová videa teenagerům v USA, Velké Británii, Kanadě a Austrálii, aby zvýšil povědomí o těchto podvodech, které jsou na vzestupu. FBI zaznamenala alespoň 20% nárůst těchto podvodů od října 2022 do března 2023. V rámci boje proti těmto praktikám odstranila společnost Meta 800 facebookových skupin a 820 účtů spojených s tzv. Yahoo Boys — nigerijskou kybernetickou zločineckou skupinou, která se těmito podvody zabývá. V červenci také zrušila 63 000 instagramových účtů se sídlem v Nigérii.

Instagram však není jedinou platformou, která bojuje proti těmto podvodům. Například Snapchat také zavedl podobné opatření, kdy varuje teenagery, pokud dostanou zprávu od účtu, který byl jinými uživateli blokován nebo nahlášen.