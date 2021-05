CDR.cz - Vybráno z IT

Internet Explorer pomalu odchází do věčných lovišť, umře do roka a do měsíce https://cdr.cz/clanek/internet-explorer-pomalu-odchazi-do-vecnych-lovist-umre-do-roka-do-mesice https://cdr.cz/sites/default/files/logo-cdr_1.png