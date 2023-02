Jak fungují pyramidová schémata, jak je poznat a proč byste se jim měli vyhnout?

Zdroj obrázku: Shutterstock

Jedná se o marketingovou strategii, která je často používána v prodejních organizacích a firmách působících v oblasti multi-level marketingu. V pyramidovém schématu je vrchol pyramidy tvořen jedním člověkem nebo skupinou lidí, kteří mají kontrolu nad celou strukturou. Další příchozí jedinci pak vstupují do této firmy typicky na nižší úrovni, než osoba, která je do této struktury přijala.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tito rekrutéři posléze získávají část příjmů lidí, které mají pod sebou. Lidi na vrcholu tak obvykle získávají největší podíly ze všech úrovní pyramidy. Jelikož je každý člen takové hierarchie motivován k tomu získat pod sebe nové lidi, roste tato struktura exponenciálně směrem dolů. Pokud bychom si tuto hierarchii zaměstnanců znázornili, přípomínala by pyramidu. Právě z tohoto znázornění nesou multi-marketingové organizace své přízvisko, pyramidové schéma.

Jak systém funguje v praxi?

Mohou vypadat jako legitimní obchodní příležitosti síťového marketingu a často prodávají skutečné produkty, o kterých jste možná i slyšeli. Pokud se však stanete článkem pyramidového schématu, může vás to stát ve finále spoustu času a peněz, které se vám nikdy nevrátí.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Tato zpočátku lákavá kariéra začíná tím, že se vás její propagátoři snaží dostat na trať za pomocí reklamních sloganů o tom, kolik vyděláte. Mohou vám tvrdit, že prodejem výrobků jejich společnosti můžete změnit svůj život, opustit zaměstnání a dokonce zbohatnout. To se samozřejmě (obvykle) nestane.

Váš příjem by se odvíjel především od toho, kolik lidí naverbujete, nikoli od toho, kolik výrobků prodáte. Prodej výrobků svépomocí totiž nelze tak snadno škálovat, jako verbování nových lidí. Pyramidová schémata jsou nastavena tak, aby každého povzbuzovaly k neustálému náboru, aby do firmy neustále proudili noví obchodníci - a jejich peníze.

Chtějí, abyste průběžně utráceli peníze za výrobky

K tomu, abyste měli nárok na výplatu nebo určité bonusy, budete muset jejich výrobky většinou zakoupit. Často jsou tyto kroky maskovány tak, že vlastně nakupujete zásoby produktů, které máte následně přeprodávat za "jejich plnou cenu", přičemž vy sami je zakoupíte s určitou slevou. Zpravidla čím více těchto produktů zakoupíte, tím větší máte nárok na slevu. Rozdíl mezi vaší nákupní cenou a doporučenou prodejní cenou, tyto společnosti nazývají jako marži.

Drobné nákupy zásob těchto produktů obvykle nehýří žádnou markantní slevou, a tak jste jako nově příchozí motivován či přesvědčován o tom, že nejefektivnější cesta za štěstím je větší objednávka s daleko znatelnější slevou. Pokud se ovšem nenacházíte ve finanční situaci, kdy byste si mohli dovolit postrádat i stovky tisíc, budete odkázání na nízké marže nebo na půjčku. A půjčka je bohužel cesta, kterou lidé s vidinou snadného zbohatnutí často volí.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Jednou z prvních zastávek v pyramidovém schématu bývají semináře a školení, které rekrutéři nabízejí často zdarma. Jejich cílem totiž není nerozhodné nováčky něco naučit, ale přesvědčit je ke vstupu a zakoupení prvních balíčků. Hýří grafy, smyšlenými výpočty provizí, potenciálními výdělky z rekrutování dalších duší a úspěšnými příběhy členů na vyšších úrovních. Paradoxně se samotným produktům věnují jen minimálně. O ty totiž vlastně ani nejde, důležité jsou bohaté odměny, bonusy, exotické dovolené, jachty a luxusní auta.

Často se však ukáže, že pro získání nároku na odměny musíte splnit určité cíle v oblasti nákupu produktů, náboru, školení nebo jiné cíle. A jen hrstka distributorů se na ně někdy opravdu kvalifikuje. Motivační injekce v rámci seminářů však snadno vyvolá pocity, že vám se to zajisté povede, pokud se budete skutečně snažit.

Statistika ovšem mluví jasně, FTC (Federální obchodní komise) provedla průzkum a zjistila, že 99 % lidí zapojených do multi-level marketingu o své peníze přijde a pouze 1 % se povede být v plusu.

Nakonec většina z nich dojde k závěru, že bez ohledu na to, jak tvrdě pracují, nedokáží prodat dostatek zakoupených zásob nebo získat dostatek lidí, aby vydělali peníze. Dále nemohou držet krok s požadovanými poplatky nebo nákupy, které musí provádět, aby získali nárok na zmiňované slevy či odměny, a nejsou zkrátka schopni vydělat dost peněz na pokrytí svých výdajů. Ve finále většině lidí dojdou peníze, musí skončit a přijdou o vše, co do toho investovali. V horším případě jim zůstane na krku půjčka, po které s růžovými brýlemi sáhli.

Jak poznáte sami u sebe, že se vás snaží podvést?

Je poměrně jednoduché tuto strukturu identifikovat. Jakmile nedostáváte provize z pouhého prodeje těchto produktů, se kterými jste byli na začátku seznámeni, a jste nuceni je nejprve sami zakoupit, jedná se o podvod. Pokud jste přizváni (či dokonce nuceni) docházet na semináře

Mějte na paměti, že každý rekrutér má provize z každého produktu, který vy jeho prostřednictvím zakoupíte. Jeho motivací tedy je, abyste učinili co největší objednávku. Pokud na vás tlačí, abyste kupovali více produktu, než jste schopni prodat nebo které si můžete dovolit, pokouší se vás ošidit.

Na závěr je třeba zmínit, že jakékoliv intriky, emotivní hrátky nebo podivná rizika ztráty jsou jasným znakem pyramidového schématu a měli byste se od podobných šmejdů odchýlit dříve, než přijdete o své peníze.