Jak řešit CLO či DPH na balíček z Číny a zemích mimo EU?

Respektive do 30.9.2021 byly veškeré nákupy do 22 EUR osvobozeny od cla i DPH s tím, že 22 EUR byla maximální hodnota zásilky, nikoliv celého nákupu. V případě třeba AliExpressu, který je pouhým zprostředkovatelem nákupu, byly odeslána jednotlivé položky z jednoho nákupu jako samostatné zásilky. Pokud se cena jedné této zásilky pohybovala od 22 EUR do 150 EUR, museli jste doplatit DPH.

Nově se tak od 1.10.2021 ruší hranice 22 EUR, a tak DPH musí být zaplacena za veškeré zásilky příchozí do České republiky ze zemí mimo Evropskou unii. Navíc se zavádí od stejného data zaplatit i clo, které se odvíjí od výše nákupu:

do 22 EUR – platí se pouze DPH, clo se neplatí

od 22 EUR do 150 EUR – DPH se platí, clo se neplatí

nad 150 EUR – platí se DPH i clo

Každý tak bude muset vyplňovat celní prohlášení, které si buď můžete podat sami, nebo využít služeb některého z přepravců (pravděpodobně Českou poštu), která za určitý poplatek vyřídí vše za vás. Většinou vám pár dní či týdnů po objednání přijde SMS a e-mail od České pošty informující, že existuje zásilka z Číny a že vám Česká pošta nabízí možnost zastupování v případě vyřízení DPH a celních poplatků.

Zároveň je jak v SMS, tak v e-mailu uveden odkaz, po jehož otevření se dostanete do aplikace České pošty, kde vyplníte potřebné kontaktní informace, doplníte chybějící informace o zboží a svěříte vše tomuto přepravci. Ten si za tuto službu účtuje poplatek dle aktuálního sazebníku. Při doručení zásilky tak dostanete i složenku obsahující DPH, clo a poplatek přepravci za zprostředkování služby.

Výše zmíněný postup je jednodušší a pohodlnější, ale samozřejmě si musíte připlatit. Existuje však i varianta, že si vše vyřídíte zcela sami, což je samozřejmě daleko složitější. Týká se to těch zákazníků, jejichž zboží dopravuje Česká pošta a zároveň hodnota jejich zboží nepřesahuje 150 EUR.

Jak vyřídit celní prohlášení sám?

Celní prohlášení pak můžete pomocí webové aplikace eCeP podat ještě před doručení zásilky do České republiky, a to v momentě, kdy vám prodejce předá podací číslo zásilky. Do eCeP se pak můžete přihlásit přes cPortál, ale ještě před tím se musíte ujisti, že máte připravené tyto informace:

Zajistěte si správný a funkční způsob identifikace

po otevření webové aplikace kliknete na „Vytvoření celního prohlášení“ a „Přejít do aplikace“

zde ověříte svoji totožnost pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky pro fyzické osoby

po odsouhlasení všech podmínek budete přesměrováni přímo do aplikace

Máte k dispozici všechny potřebné informace o vaší zásilce

jako první musíte ověřit samotnou existenci zásilky, proto musíte v tomto kroku vybrat dopravní společnost (Českou poštu) a zadat číslo zásilky a kliknete na tlačítko „ověření zásilky u dopravce“

poté můžete přejít na další krok, kde zkrátka vyplníte všechny požadované údaje o zásilce a hlavně ty označené hvězdičkou

nespleťte si pojmy: Deklarant – kdo podává celní prohlášení, Dovozce = příjemce, Odesílatel = prodávající

v dalším kroku musíte potvrdit, že jste jak deklarantem, tak dovozcem

poté jen vyjmenujete jednotlivé položky v zásilce

Víte, jak máte své zboží zařadit

Pokud předchozí kroky zvládnete bez problému, stačí jen zobrazit shrnutí celního prohlášení a následně jen kliknout na „Odeslat data a podat celní prohlášení“. Do e-mailu vám přijde potvrzení a shrnutí celého prohlášení. V případě, že Celní správa ověří a schválí vaše prohlášení, obdržíte do aplikace cPortálu veškeré potřebné informace k platbě DPH vyměřené k vaší zásilce.

Důležité je také poznamenat, že některé čínské e-shopy si zřídily i velkosklady třeba v sousedním Polsku. V tomto případě pak neplatíte ani clo ani DPH, protože vaše zboží putuje jen v rámci EU.