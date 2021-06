Jak vybrat notebook a vyplatí se vybrat ten nejlevnější?

Na co budeme notebook používat?

Při výběru notebooku je nezbytné položit si jednu klíčovou otázku – na co ho budeme používat? Bez této otázky se při hledání toho správného nikdy neobejdeme. Jednotlivé notebooky se totiž dělí hned do několika kategorií. Mezi nejznámější patří:

Herní notebooky

Kancelářské notebooky

Notebooky pro běžné využití

Multimediální notebooky

Položení této klíčové otázky, a odpověď na ní, nás při výběru zařadí do správné kategorie. Kdo chce hrát hry, potřebuje notebook herní s dostatečným výkonem. Kdo ho má na základní kancelářskou práci nebo jednoduché domácí použití, ten nemusí hledat nic speciálního. Kdo je naopak milovníkem hudby nebo filmů, bude mít požadavek na kvalitní displej, ale i audio. To jsou ona klíčová prvotní rozdělení a jednotlivé segmenty, které je na místě rozlišit.

Mějte jasno v klíčových parametrech notebooku

Každý notebook má několik důležitých parametrů, na které je na místě hledět a podle kterých výpočetní techniku vybírat. Už dávno neplatí, že se dané parametry řeší jenom u herních notebooků, kde je výkon klíčový. Ten oceníme i při běžné práci, jelikož nám může vše urychlit a zajistí spouštění programů i realizování jednotlivých operací a úkonů v podstatě bez čekání. Mezi hlavní trojici parametrů patří:

Grafická karta

Procesor

Operační paměť

Grafická karta hraje roli především při hraní her a podobných operacích. Procesor ovlivňuje samotnou rychlost notebooku, a operační paměť má vliv na rychlost a množství spuštěných aplikací, aniž by to výrazně ovlivňovalo rychlost.

Roli by měla hrát také velikost pevného disku. Základem jsou dnes rychlé SSD disky, které však disponují spíše menší kapacitou. Pro toho, kdo plánuje ukládat velké množství dat, se vyplatí kombinace SSD disku – pro systém a základní programy a HDD disku – pro data jako jsou filmy a další. S ohledem na budoucnost je dobré hledět i na možnost rozšíření daných úložišť, pokud stávající přestanou dostačovat.

Na doma, nebo do terénu?

Notebook má oproti stolnímu počítači výhodu v tom, že ho nemusíme používat jenom doma, ale můžeme si ho kamkoliv vzít. Tato výhoda by se měla stát také jedním z důležitých parametrů výběru. Mnohdy pomohou individuální zkušenosti, tedy notebooky recenze. V těch se lze setkat s informacemi o tom, jak dlouho reálně vydrží baterie, protože údaje výrobců nemusí vždy úplně odpovídat realitě a konkrétnímu zatížení. Recenze mohou pomoci také v případě otázek ohledně konstrukce a její kvalitě, jelikož přenášení a otevírání i zavírání může šasi mírně poškozovat a je třeba, aby zařízení vydrželo.

Z parametrů, o které se zajímat při potřebě notebook přenášet, musíme zmínit také celkovou hmotnost, kde jasně platí, že čím je menší, tím lépe. Roli mohou hrát ale i rozměry, jelikož tomu bude následně odpovídat to, zda se vejde do běžného batohu, nebo bude třeba pořídit speciální tašku na přenášení.

Rozhoduje také cena

Důležitým kritériem je pro mnoho lidí také cena. Stejně jako u jakéhokoliv jiného zboží, i v případě notebooků není vhodné sáhnout vždy po tom nejlevnějším. S omezeným rozpočtem je mnohdy lepší pořídit kvalitní repasovaný model, než nový notebook, který nemusí mít zcela vyhovující parametry. U těch nejlevnějších může být hned několik nedostatků, kam řadíme:

Kvalitu zpracování

Nedostatek výkonu

Použití noname komponent

Které standardy jsou již běžné?

A na co při výběru notebooku hledět pouze okrajově, a to především z důvodu, že se jedná už o natolik běžné věci, že je nemusí mít jenom ty nejlevnější modely na trhu, zatímco standardní zařízení je vždy mají? Jsou to například čtečky paměťových karet, které bývají univerzální hned pro několik typů. Dále často nechybí několik USB, případně dalších slotů.

Dalším standardem už je v dnešní době Wi-Fi modul, sloužící k připojení k bezdrátové síti, tedy internetu. Běžné je také Bluetooth, umožňující spárování třeba s mobilním telefonem, nebo periferiemi typu bezdrátové myši či externí klávesnice. Obvykle nechybí také webkamera, která byla v posledních měsících z důvodu práce na home office a také z důvodu distanční výuky jedním z nejvíce poptávaných prvků. V pokročilejších modelech lze najít i čtečku otisků prstů, která slouží k lepšímu zabezpečení notebooku.

Co může přijít vhod?

Hlavní parametry nového kupovaného notebooku jsou celkem jasné, stejně jako to, co už bývá standardem. A jaké jsou prvky, které mohou přijít vhod a nový notebook vylepší a práci zefektivní? Může se jednat třeba o polohovací displej v různých úhlech, což se hodí třeba při sledování filmů. Efektivitu práce zase podpoří numerická klávesnice, umožňující snadné napsání čísel bez přepínání. Při práci v noci přijde vhod bezdrátová klávesnice a u práce bez periferií zase touchpad, nebo dokonce dotykový displej.

A na co naopak příliš nehledět? Je to určitě design notebooku. Je třeba si uvědomit, že ten už dávno není módním doplňkem, ale pomocníkem pro zábavu i práci. Není proto nezbytné řešit to, jakou má barvu. Navíc existují různé druhy samolepek, kterými si lze případný tento nedostatek vylepšit dle představ.