Jak založit či zrušit SIPO? Má tato služba ještě dnes své opodstatnění?

Zdroj: Shutterstock

Co to je SIPO?

SIPO je v podstatě jednoduchý platební nástroj, který dokáže sdružit veškeré pravidelné platby, jako je úhrada účtů za vodu, plyn, nájem, telefon, pojištění nebo poplatky za rozhlas a televizi. V praxi vám to tak usnadní práci a nebudete muset myslet na všechny faktury jednotlivě, ale vše vyřídíte skrze jedinou částku.

SIPO bylo ve své době velice pokrokové a usnadnilo mnoha lidem práce a starosti. V dnešní době je možné celé SIPO nahradit i hromadou trvalých příkazů a inkas nastavených na běžném účtu. Nemusíte pak ani nikam chodit a u většiny bank jsou tyto služby bez poplatku.

Jak si založit SIPO?

Založení SIPA je možná jednodušší, než si myslíte, protože stačí zajít na pobočku České pošty spolu s vaším dokladem totožnosti, např. občanským průkazem. Tam vám na počkání založí vaše SIPO a vygenerují tzv. „spojovací číslo“. Toto spojovací číslo pak předáte dodavatelům svých služeb, kteří vám právě na toto číslo budou posílat veškeré účty. Poslední, co musíte ještě vyřešit, je, jak budete SIPO platit. Zde se pak nabízí přímo na pobočce České pošty, jednorázovým příkazem nebo inkasem z vašeho bankovního účtu.

Jak zrušit poplatek za SIPO?

Spolu se SIPEM vám přijde i poplatek za zprostředkování této služby. Podle oficiálních údajů má až 80 % lidí používajících SIPO nastaveno zasílání poštou. Za tento malý papírek ve schránce zaplatíte 13 Kč. Nejde samozřejmě o horentní sumu, ale když si to dáte dohromady za několik let v řadě, už to je vyšší částka, kterou platíte zcela zbytečně.

Pokud ho nechcete platit, vezměte si poslední doklad SIPO, své spojovací číslo a doklad totožnosti a jděte na kteroukoliv pobočku České pošty. Zde si pak vyplníte krátký formulář a od příštího měsíce vám bude SIPO chodit do e-mailu. Tím se můžete poplatku u SIPA zcela zbavit.

Jak zrušit SIPO?

Přestože se SIPO zdá být zjednodušením vašich plateb, má i druhou stranu mince. Pokud chcete totiž zrušit byť jen jedinou položku, nemůžete to udělat sami. Musíte totiž kontaktovat společnost, jejíž službu chcete zrušit, s prosbou o zrušení. Většinou to musí projít nějakým administrativním procesem v dané firmě výsledkem, čehož je právě zrušení jedno položky. Rozhodně to ale nejde z měsíce na měsíc.

Pokud jste se rozhodli, že SIPO je pro vás nevýhodné a chcete ho zrušit celé, je to také trochu problematické. Musíte totiž sepsat písemnou výpověď, která musí obsahovat následující:

vaše jméno a příjmení

vaši adresu

datum a místo narození

vaše spojovací číslo

text výpovědi – zde musíte výslovně napsat, že vypovídáte službu SIPO a uvést důvod výpovědi

dnešní datum a váš podpis.

S tímto bohužel nemůžete zajít jen na pobočku České pošty, ale musíte to zaslat na adresu Česká pošta, s.p., odd. SIPO, Wolkerova 480, 749 20, Vítkov. Zároveň je potřeba, aby SIPO bylo prázdné a nebyly tam žádné položky, takže se musíte osobně dohodnout se všemi společnostmi, jejichž služby se na SIPU objevují, aby změnily způsob platby. Teprve poté vám Česká pošta může vyhovět a službu SIPO zruší.

Výpovědní doba je dle aktuálních pravidel jeden měsíc, ale počítá se to až od dalšího kalendářního měsíce, po kterém byly splněny všechny podmínky.

Majitel SIPO zemřel?

Velice komplikované je pak zrušit SIPO účet, který byl na babičku, dědečka či jiného rodinného příslušníka, který zemřel. Pokud pozůstalí platí dál, je to v pořádku, ale pokud platby chtějí zrušit, je problém. V tomto případě je zapotřebí vzít svůj průkaz totožnosti a důkaz o právu disponovat s pozůstalostí, například úmrtní list, a dostavit se na oddělení správy SIPO, kde pak pozůstalému sdělí, jak má dále postupovat a které platby jsou na SIPO vedeny.