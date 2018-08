Jak zprovoznit disketovou mechaniku na smartphonu a zahrát si staré pecky?

V dnešní době se v herním průmyslu objevují stále lepší a propracovanější hry, které vyžadují stále výkonnější herní soustavy. U mobilních telefonů naopak lze zaznamenat jistý comeback starších her. Ovšem představa, že by někdo spouštěl na moderním smartphonu retro titul z 3,5 palcové diskety, by jistě zarazila každého.

Přesně to se povedlo jednomu z technologických nadšenců YouTube kanálu LGR, který zatoužil si na svém mobilním telefonu Samsung Galaxy Note 8 přehrát svou oblíbenou hru Commander Keen: Invasion of the Vorticons. Začal tak, že k smartphonu připojil starší externí disketovou mechaniku. U toho bylo ovšem nutné využít OTG adaptér a redukci z USB portu typu C na USB port typu A.

Hned po prvním připojení dokázal Samsung Galaxy Note 8 úspěšně rozeznat disketovou mechaniku včetně všech souborů zapsaných na disketě. Nastal však další problém, protože smartphone s Androidem nedokáže primárně přečíst a spustit soubor, který je určen pro operační systém MS-DOS.

Pro řešení tohoto problému použil emulátor Magic DOSBox, který po krátké konfiguraci dokázal spustit hru přímo z diskety. Commander Keen však nebyl tvořen pro dotykové ovládání, musel tedy ještě aktivovat virtuální klávesnici a joystick. Tento úspěch však autorovi nestačil, a tak zašel ještě dál. Za pomoci USB hubu a redukce PS2 na USB dokázal k telefonu připojit dokonce i starou klávesnici.

I když jsou na AppStoru a Google Play dostupné retro hry upravené pro moderní OS a dotykové ovládání, zaslouží si tento technologický nadšenec jistou dávku obdivu a pozornosti.