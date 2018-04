Japonsko objevilo naleziště vzácných zemin. Zlevní elektronika?

Vydolované hlubinné bahno od pobřeží Japonska obsahuje bohaté množství tzv. vzácných zemin. Jejich prvky jsou používány především ve výrobě elektroniky, jako chytré telefony, elektrické a hybridní automobily, dobíjecí baterie a panely obrazovek. Nález by tedy mohl být důležitým prvkem pro výrobce technologií v Japonsku, které bylo doposud z části závislé na největším dodavateli, Číně.

Vzhledem ke svému monopolu si mohla Čína v minulosti do určité míry diktovat finanční podmínky. Například v roce 2010 snížila kvóty na vývoz minerálů ze vzácných zemin a zdražila o 10 %. Kvóty byly později zrušeny poté, co byla podána stížnost u Světové obchodní organizace.

Vzácné zeminy tvoří výše vyobrazená skupina prvků. Země je sice na tyto zeminy bohatá, akorát se málokdy povede najít bohaté naležiště s dostatečnou zásobou. Menší naležiště se vzhledem k náročnému procesu extrakce mnohdy ani nevyplatí dolovat.

Studie, která byla zveřejněna tento týden uvádí, že ložisko, které leží v japonské exkluzivní ekonomické zóně, obsahuje zhruba 16 milionů tun oxidů vzácné zeminy. Tyto zásoby jsou dostatečné k tomu, aby uspokojily poptávku např. po yttriu na 780 let, europiu na 620 let, terbiu na 420 roky a dysprosiu na dobu 730 let.