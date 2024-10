Je čas na přezutí pneumatik: Jak auto připravit na mráz?

Příprava auta na zimní podmínky je klíčová pro bezpečnou jízdu během chladných měsíců. Od 1. listopadu do 31. března musí být vozidlo v České republice vybaveno zimními pneumatikami, pokud to vyžadují podmínky na silnicích. V tomto článku se podíváme nejen na to, proč jsou zimní pneumatiky důležité, ale i na další kroky, které by neměly být opomenuty, pokud chcete předejít nepříjemnostem během zimního provozu.