Jižní Korea představila svůj nový stíhací letoun KF-21

Jižní Korea po šesti letech završila vývoj vlastního stíhacího letounu, který má v následujících letech nahradit v letectvu Korejské republiky stárnoucí stíhací flotilu F-5E Tiger ll a F-4 Phantom ll. Nový stroj KF-21 představil jihokorejský prezident Mun Če-in 9. dubna v sídle Korean Aerospace Industries ve městě Sačchonu. Společnost Korean Aerospace Industries spolupracovala na vývoji KF-21 s dalšími zahraničními společnostmi, jako např. s americkými společnostmi Lockheed Martin a General Electric nebo s izraelskými společnostmi Elbit a Elta. Do programu vývoje KF-21 byla zapojena i Indonésie, která hodlá nakoupit 48 stíhaček.

KF-21 je dvoumotorovým víceúčelovým stíhacím letounem, který dosahuje délky 16,9 metrů a jeho rozpětí křídel je 11,2 metrů. Je tedy o něco menší než např. F-22 Raptor nebo F/A-18E/F Super Hornet. Na první pohled se KF-21 podobá stíhačce F-22. Špičkových parametrů F-22 ovšem nedosahuje a jde o letoun 4,5 generace s horšími stealth vlastnostmi, než má F-22.

Nová stíhačka může nést až 10 střel (4 pod trupem a pod každým křídlem má tři závěsy pro střely) a její maximální vzletová hmotnost dosahuje 25 600 kg. Stíhačka využívá jako svou pohonnou jednotku dvojici motorů General Electric F414 s maximálním tahem 57,8 kN (s přídavným spalováním 97,9 kN). Dolet letounu je 2900 km a maximální rychlost Mach 1,8.

Stíhačka KF-21 může ničit jak vzdušné, tak i pozemní cíle. Zatím Jižní Korea plánuje nakoupit 120 stíhaček KF-21. Sériová výroba těchto stíhaček má začít v roce 2026 a v roce 2032 by už jihokorejské letectvo mělo mít všech 120 strojů. Jižní Korea už ale myslí i na expanzi na zahraniční trhy a ráda by nabídla KF-21 zemím, které si nemohou dovolit koupit F-35 a hledají nějakou levnější variantu. Jedním z potenciálních kupců nové stíhačky by mohly být např. Filipíny.