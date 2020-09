Jižní Korea zahájila finální montáž prototypu stíhačky nové generace KF-X

Jižní Korea již několik let vyvíjí stíhací letoun kategorie stealth. Letos zahájila společnost Korea Aerospace Industries finální montáž stíhačky KF-X, přičemž kompletně celé letadlo má být se všemi systémy uvedeno do provozu a představeno oficiálně veřejnosti příští rok v dubnu. První zkušební let tohoto prototypu proběhne v roce 2022 a do roku 2026 chtějí Jihokorejci dokončit všechny testy. Sériová výroba stíhaček KF-X má být zahájena v roce 2028.

KF-X představuje dvoumotorový víceúčelový stíhací letoun. Letectvo Korejské republiky hodlá tímto letounem nahradit v prvé řadě svou flotilu dnes už zastaralých stíhacích letounů F-4E a F5E. Výhledově pak i flotilu stíhacích letounů F-16C/D. Nová stíhačka může dosáhnout maximální rychlosti Mach 1,83 (2240 km/h) a její dolet činí přibližně 2900 km. Maximální vzletová hmotnost letounu je 25 580 kg a letoun unese 7 700 kg užitečného zatížení.

Stealth schopnosti letounu mají být vyšší než u stíhacích letounů 4. generace, ale zároveň nedosahuje takové úrovně stealth jako je tomu u stíhaček F-35. Letoun může nést pod trupem 4 střely a dále může nést výzbroj zavěšenou pod křídly (pod každým křídlem tři zbraňové závěsníky), což na druhou stranu degraduje jeho stealth schopnosti. Počítá se s tím, že v budoucnosti ponese KF-X zbraně i ve vnitřních šachtách.

Montáž prototypu stíhacího letounu KF-X - Zdroj: twitter

Jeden letoun KF-X by měl vyjít jihokorejské daňové poplatníky na 130 miliónů dolarů, což je více, než u letounů F-35. Do programu KF-X je zapojena i Indonésie, která hodlá nakoupit 48 stíhaček KF-X. Pokud chtějí Jihokorejci nahradit F-16C/D za KFX, tak potřebují získat dvojnásobné množství těchto stíhaček, čili 240 až 250 letounů. Společně s letouny KF-X bude jihokorejské letectvo provozovat i 40 stíhacích letounů F-35.