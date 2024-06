Just Dance VR: Welcome to Dancity Přichází na Meta Quest v Říjnu 2024

Tato novinka bude uvedena na trh 15. října 2024 a bude dostupná pro náhlavní soupravy Meta Quest 2, Meta Quest Pro a Meta Quest 3.

Jedním z hlavních lákadel nové hry je možnost detailně si přizpůsobit svého virtuálního avatara. Hráči si budou moci zvolit tvar těla, výraz obličeje, barvu pleti, účes a oblečení. Tento vysoký stupeň personalizace umožní každému hráči vytvořit postavu, která se co nejvíce podobá jejich skutečnému já, nebo naopak postavu, která vyjadřuje jejich fantazii a kreativitu.

Po vytvoření avatara se hráči mohou připojit do sociálního centra Dancity, kde se mohou setkat s ostatními hráči z celého světa. Toto virtuální město nabízí nejen prostor pro tanec, ale i různé sociální a interaktivní aktivity. Každý hráč bude mít ve hře svůj vlastní "byt", kde může tančit až se šesti dalšími hráči nebo se účastnit dalších interaktivních činností, jako je například hraní basketbalu.

Zdroj: YouTube

Welcome to Dancity přináší i nové způsoby komunikace mezi hráči. Budete moci posílat emotikony hráčům, kteří nejsou ve vašem seznamu přátel, a s těmi, kteří jsou vašimi přáteli, budete moci komunikovat prostřednictvím hlasového chatu. Tato funkce umožní hráčům navazovat nové kontakty a udržovat stávající přátelství přímo ve virtuálním světě.

Nové herní prvky a 360stupňová prostředí

Jedním z inovativních prvků hry je 360stupňové prostředí, které hráčům umožní plně se ponořit do virtuálního světa tance. Ubisoft rovněž představuje nový systém bodování, který využívá pohyby obou rukou. Tento systém by měl přinést ještě přesnější a zábavnější hodnocení tanečních výkonů.

Široká nabídka písní

Hra bude při uvedení obsahovat 25 hitových a originálních skladeb, mezi nimiž najdeme například Don't Stop Me Now od Queen, Bad Liar od Seleny Gomez, Starships od Nicki Minaj a Call Me Maybe od Carly Rae Jepsen. Tato různorodá nabídka písní zajistí, že si každý hráč najde svůj oblíbený rytmus a styl.

Změna partnera

Původně měla být hra dostupná exkluzivně pro sluchátka Pico, avšak po značném propouštění ve společnosti ByteDance, která Pico vlastní, začal Ubisoft spolupracovat s novým partnerem, společností Meta, na vývoji hry. Tato změna umožnila širší dostupnost hry pro uživatele náhlavních souprav Meta Quest.

Závěr

Just Dance VR: Welcome to Dancity představuje vzrušující přírůstek do světa virtuální reality a slibuje hráčům nezapomenutelný zážitek plný tance a zábavy. S datem vydání stanoveným na 15. října 2024 se fanoušci mohou těšit na možnost plně se ponořit do interaktivního a sociálního světa Dancity. Připravte se na nové zážitky, přizpůsobte si své avatary a připravte se tančit jako nikdy předtím ve virtuálním prostředí Meta Quest.