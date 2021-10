Kapitán Kirk ze Star Treku si v 90 letech splnil svůj sen. Letěl do vesmíru

Starší čtenáři si jistě dobře pamatují herce Williama Shatnera, který se objevil v úplně prvním seriálu ze světa Star Trek označovaném jako Star Trek: The Original Series. V té době měl Shatner kolem 35 let a ztvárnil v tomto seriálu legendární postavu kapitána Kirka z Hvězdné flotily Spojené federace planet. Kapitán Kirk a jeho posádka cestovali na hvězdné lodi USS Enterprise (NCC-1701) a na své pětileté misi zkoumali neznámý vesmír, čelili různým hrozbám a navazovali kontakty s různými mimozemskými druhy. Seriál, jehož výkonným producentem byl Genne Roddenberry měl svou premiéru v americké televizi během let 1966 až 1969 a bylo odvysíláno celkem 80 dílů a několik celovečerních filmů.

Nyní se William Shatner podíval do vesmíru i ve skutečnosti. Díky společnosti Blue Origin zakladatele Jeffa Bezose se stal Shatner alespoň na chvíli skutečným astronautem a zároveň i nejstarším člověkem, kterému se podařilo pokořit tzv. karmánovu hranici (hranice mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem, která je definována výškou zhruba 100 km nad povrchem Země). Místo USS Enterprise letěl Shatner raketou New Shepard, která vynesla do vesmíru modul RSS First Step se čtyřčlennou posádkou na palubě. Let se uskutečnil včera 13.10. v 16:50 SELČ ze startovací rampy Blue Origin v západním Texasu.

Samotný let trval něco málo přes 10 minut a modul dosáhl výšky 107 km. Shatner a další tři “astronauti“ si užili celkem 3 minuty beztížného stavu a mohli vidět zakřivení Země. Jakmile čtveřice astronautů přistála, tak je přivítal osobně Jeff Bezos a Shatner popsal své zážitky. Řekl, že při letu do vesmíru ho naprosto uchvátil přechod z modré oblohy do černočerné temnoty vesmíru a při návratu modulu zpět k povrchu planety přemýšlel, jestli to vůbec přežije. Při sestupu byli astronauti vystaveni přetížení 6G.

Blue Origin plánuje na letošní rok pro zájemce ještě jeden let do vesmíru a pro příští rok hned několik letů. Zážitkový byznys s lety do vesmíru, respektive s překonáním karmánovy hranice se tak začíná pomalu ale jistě rozjíždět.