Kdy a jak můžete reklamovat nevhodný dárek?

Vánoce jsou svátky klidu, radosti a obdarovávání. Jenže co dělat, když pod stromečkem najdete něco, co vás místo radosti spíše zaskočí? Představte si, že jste pod stromečkem rozbalili krásně zabalený balíček od blízkého příbuzného a našli jste v něm zimní svetr. Jenže ten nejenže neodpovídá vašemu vkusu, ale navíc je o dvě velikosti menší. Anebo ještě hůř – od kamaráda jste dostali elektroniku, která při prvním zapnutí nefunguje. Těšíte se na její využití, ale místo toho řešíte, jak ji vrátit nebo reklamovat. Co v takové situaci dělat?