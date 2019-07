Kingdom Come: Deliverance najdete za desátekl v novém Humble Monthly

Každý první pátek v měsíci se na Humble Monthly objevuje šťavnatá ukázka her, které budou v následujícím měsíci v předplatném k dispozici. Dohromady s těmi, které zůstávají až do konce měsíce ukryté, si tak hráč přijde měsíčně na 6 až 11 her, pokaždé za stejnou cenu 12 dolarů, která se ještě snižuje s koupí delšího (až ročního) předplatného. Ne vždy se jedná o nabídku hodnou jásotu, ale tentokrát si balíček našince získá.

V nabídce se nýní objevily hned dvě oceňované hry z loňského roku. Největším tahákem je základní verze Kingdom Come: Deliverance, kterou ani v momentálních letních slevách probíhajících na Steamu nelze koupit levněji, než právě zde, a to navíc bez dalších podružných her. Po mnoha měsících je toto proslulé historické RPG v nejlepším možném stavu díky řadě vydaných DLC, které už si bohužel musí každý dokoupit separátně. Tuto nabídku tak můžeme brát jako takovou reklamu, kterou si vývojáři rozšíří trh zákazníků pro příběhová rozšíření.

Společně s Kingdom Come: Deliverance se přidává i originální budovatelská strategie o kolonizaci rudé planety, Surviving Mars, u níž vám ze všech detailů a možností půjde hlava kolem. Nejprve je nutno připravit planetu na první osadníky, tedy dostatečně se zásobit před jejich příchodem a připravit struktury k jejich přežití a bezproblémovému fungování.

Jako tradičně zůstávají další hry z tohoto balíčku zahaleny tajemstvím a budou odhaleny až 2. srpna. I kdyby však zbytek titulů byly podřadné kousky, už teď si balíček u řady příznivců zvládne obhájit svých 12 dolarů. Někomu se může hodit i 10% slevový kupón k nákupu v Humble Store, jste-li příznivci DRM-free politiky. Závěrem se hodí zmínit, že 5 % z každého předplatného putuje na různé charitativní organizace.