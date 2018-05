Kingdom Come: Deliverance odložilo 95 % hráčů. Co z čísel vyvodit?

Kingdom Come: Deliverance byl okamžitě po vydání prvním titulem v žebříčku prodejnosti na platformě Steam. V jednu chvíli hrálo hru až 96 000 hráčů, čímž překonal i leckteré tříáčkové tituly z mainstreamové produkce (např. nedávný Far Cry 5). Po dvou měsících od vydání však nejsou čísla tak příznivá, aktivní počet hráčů klesl na 2-4 tisíce.

Do těchto statistik nejsou započítáváni hráči jiných platforem, jako např. konzole či GOG. Steam je ovšem dominantní platformou, na které se titul prodával nejhojněji, a tedy tamější statistiky mohou nejlépe odrazit aktuální stav hry.





Kingdom Come: Deliverance ovšem nelze srovnávat s čísly současných tříáčkových titulů, jelikož se jedná čistě o singleplayerový zážitek. Multiplayerové tituly si zpravidla udržují aktivnější hráčskou bázi. Totéž platí o singleplayerových titulech, které disponují alespoň určitou formou multiplayeru, byť jen drobnou.

Dva měsíce jsou přitom už dostatečně dlouhá doba na to, aby nadšení hráči titul přehráli a zklamaní hráči titul dávno odložili. V případě Kingdom Come: Deliverance se jen stěží hledá mezistupeň, vyjma nově příchozích hráčů. Srovnáván je aktuálně s dvěma podobnými tituly, kterým se daří daleko lépe.

Zaklínač 3 si například stále drží 12-20 tisíc aktivních hráčů, přičemž se jedná také o zážitek čistě pro jednoho hráče. CD Projekt Red ovšem disponoval mnohonásobně větším budgetem, jehož pouhý marketing ($35 milionu) stál tolik co veškerý vývoj Kingdom Come: Deliverance ($36 milionu). Navíc vývojáři již mohli těžit z předem získaných fanoušků předešlými díly série. Nemluvě o New Game Plus, která řadu hráčů u hraní přiková, nebo alespoň donutí titul opětovně rozehrát.

Dále je titul srovnáván s The Elder Scrolls V: Skyrim, který si i po 8 letech od svého prvního vydání stále drží 10-15 tisíc aktivních hráčů. Přestože se také jedná o RPG z první osoby a s otevřeným světem, je na první pohled patrné, že Skyrim cílí spíše na mainstreamové publikum každého věku. Otázkou také je, kolik z těchto lidí hraje skutečně vanilkový Skyrim, nikoliv modersky upravený.

Kingdom Come: Deliverance bohužel neoplývá žádnou přidanou hodnotou, která by hráče donutila k tomu si hru zahrát znovu. Začátky jsou příliš frustrující na to, aby si jimi průměrný hráč chtěl znovu projít a desítky hodin se vyhrabávat z neschopného kovářova synka v alespoň drobet zdatného vojáka. Nelze jej každopádně srovnávat s tituly s mnohonásobně větším budgetem. Na zdejší poměry se stále jedná o úspěšný titul.