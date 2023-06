Konec hadicím v krku: Malá robotická pilulka nahradí endoskopické vyšetření

Endoskopické vyšetření bývá velice nepříjemné pro pacienta, ale zároveň jsou v některých případech neprosto nezbytné. Standardní endoskopické vyšetření probíhá totiž tak, že se do trávicího traktu zavede přes hrdlo pacienta ohebná trubice s malou kamerkou či malými nástroji na konci.

Lékař na monitoru pak může prohlédnout trávicí trakt zevnitř a lokalizovat například nádor či žaludeční vřed. V některých případech je zapotřebí pacienta uvést do celkové anestezie a celý zákrok tím pádem zaměstná i vícero doktorů. Proto se mnoho výzkumníků po celém světě snaží vyvinout nějakou alternativu, která by práci doktorů zjednodušila a zároveň zmenšila nepřijemnosti pacentů spojené s vyšetřením.

Jedním takovým týmem je i tým výzkumníků z Univerzity Geroge Washingtona, který sestrojil miniaturní pilulku, kterou lze jednoduše spolknout. Lékaři tak díky této pilulce mohou pozorovat v reálném čase dění uvnitř trávicího traktu. Podle vývojářů jde o první pilulku svého druhu.

Tato „kapslová endoskopie“ ulevuje i pacentům, kteří nemusí podstupovat anestezii. Jednoduše spolknou kapsli a mohou dále normálně fungovat. Nová technologie nese prozatím název NaviCam a je vyvinutá ve spolupráci s AnX Robotica, což je společnost zabývající se lékařskými technologiemi.

Délka této kapsle je pak 27 milimetrů a nese v sobě miniaturní kamerku o rozlišení 640 x 480 px. Po celou dobu vyšetření leží pacient na speciálním magnetickém lůžku, které ovládá lékař pomocí joysticku. Kapsle je totiž magnetická, a lékař tak může díky různě vyvíjenému magnetickému poli pohybovat kapslí v 5D rovině (3D lineární pohyb a 2D rotační pohyb).

Po celou dobu vyšetření zachycuje kamera kamera nepřetržitě video, a to ve svém zorném poli 160 stupňů. Existuje ještě jedna alternativa, a to ta vyvinutá na MIT a představená na počátku tohoto roku. Ta ale bohužel neobsahuje kamerku. Vypadá to tedy, že pilulka NaviCam není první svého druhu, ale z doposud vyvinutých prototypů je pravděpodobně nejlepší.