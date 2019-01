Konec nevolnosti ve virtuální realitě? Pásek pomůže mozku vnímat umělý pohyb

V dnešní době se čím dál více rozšiřují různé náhlavní soupravy na virtuální realitu. Jejich používání přináší nevšední zážitek, ale také je častým důvodem pro určitou nevolnost či závratě. Tomuto problému se věnují dvě společnosti, které vyvinuly speciální vibrační pásku na čelo.

Podle průzkumů těmito obtížemi trpí více než polovina uživatelů. Konkrétně se setkávají s bolestmi hlavy, závratěmi a v některých případech i nutkání ke zvracení. Prozatím ještě vědci zcela neobjasnili konkrétní příčiny a podněty vyvolávající tyto stavy, domnívají se však, že možným důvodem je rozdíl mezi zobrazovanou simulací reality a vnímáním skutečné reality pomocí různých smyslů.

Ukázková situace nastane, když ve virtuální realitě jedete závodním automobilem, ale v realitě sedíte na židli. Mozek v tomto případě očekává odstředivé síly, které se však nedostaví. Rozdílem mezi očekáváním a realitou je reakce velice podobná reakci při otravě jedem.

Umělé signály pro mozek simulující například odstředivou sílu by měl nově dodávat vibrující pásek na čelo, který je z dílny AntVR. Tento pásek je vybaven motorky, které přijímají informace o probíhajících pohybech od aplikace na VR a na základě toho vysílá odpovídající vibrace. Při prvních testech se tento pásek setkal s pozitivní odezvou. Pásek přezdívaný výrobcem Haptic Feedback Strap by měl být bez problémů kompatibilní s brýlemi HTC Vive, Oculus Go a Oculus Rift.

Nejedná se však o úplnou novinku. Podobným projektem se zabýval americký start-up Otolith Labs, který využíval i podobných technologií a postupů. Americký pásek však vysílá vibrace směrové z mnoha různých pozic na konkrétní cíl. Jeho čínský konkurent naproti tomu využívá konstantní chvění motoru umístěného přímo za uchem, aby vysílal správný stimul přímo přes kost do správných částí hlavy.