Kreditní karta vs. debetní karta: Polovina čechů nezná rozdíl, a co vy?

Zdroj: Shutterstock

Úplně základní popis debetní karty spočívá v tom, že pomocí ní můžete zacházet s finančními prostředky, které jsou fyzicky na vašem účtě a které jste tam sami vložili. V tom se právě liší od kreditní karty, která umožňuje pracovat s finančními prostředky, jež vám poskytl vydavatel karty, a to do určitého limitu. Jde o určitou formu úvěru, takže dané finanční prostředky musíte na úvěrový účet opět vrátit.

Naprostá většina lidí u nás vlastní debetní kartu, ale když jdou platit k pokladně, tvrdí, že platili kreditkou. Rozdíl mezi těmito pojmy zná dle statistických údajů jen 43 % obyvatel. Na vině v tomto případě budou pravděpodobně zahraniční filmy, kde se pojem kreditka běžně vyskytuje, protože v zahraničí (zejména pak USA), je o mnoho více rozšířená, než u nás.

Ve finále můžete své kartě klidně říkat, jak chcete, ale musíte vědět, jak funguje a jak ji používat. Proto si také v následujícím článku představíme základní rozdíly, včetně historického vývoje a hlavních výhod a nevýhod.

Zdroj: Shutterstock

Historie platebních karet

Vůbec poprvé spatřily platební karty světlo světa v USA, a to v roce 1914, kterou vydala společnost Western Union Telegraph Company. Důvodem byla potřeba udržet si své stávající zákazníky, kteří mohli telefonovat bez placení. Platba tak probíhala vždy až po vystavění faktury. V průběhu historie se funkčnost karet postupně rozšiřovala.

Rozmach platebních karet pozastavila až druhá světová válka. Po válce se popularita platebních karet již nekontrolovaně šířila. Zavedly se i kreditní karty u čerpacích stanic nebo pro železniční přepravu. Již v roce 1950 vznikla známá společnost Diners Club, kde její zakladatel měl ideu vytvořit platební systém, pomocí kterého bude možné platit v restauracích a hotelech. Dnešní podobu karet, tzn. plastové karty, dostaly až v roce 1958 a byly vydávány Bank of America. V České republice se objevily až v roce 1988 od Živnostenské banky.

Jaké jsou hlavní rozdíly?

Debetní karty jsou naprosto běžnou součástí běžných účtů a jsou k těmto účtům vydávány automaticky. Veškerá útrata se vám odečítá ze stavu na vašem bankovním účtu z finančních prostředků, které jste tam sami vložili. Kreditní karta se naproti tomu nedá automaticky získat, protože o jejím vydání musí rozhodnout poskytovatel.

Veškerá útrata se pak většinou přičítá na úvěrový účet, resp. o tuto částku vám roste dluh. Kreditní karta také může být vydána k úvěrovému účtu, kde máte úvěr v určité výši a z těchto finančních prostředků čerpáte. Veškeré finance, ke kterým máte díky kreditní kartě přístup, nejsou vaše. Veškeré vyčerpané prostředky musíte i s úroky vrátit do určitého termínu.

Zabezpečení

S oběma typy platebních karet je zapotřebí zacházet velice opatrně. Debetní i kreditní karta je pak vždy opatřena PINem, neboli číselným kódem, kterým autorizujete platbu, jejíž výše přesahuje většinou částku 500 Kč. Rozhodně není vhodné komukoliv PIN říkat nebo ho nosit napsaný na kartě či na papírku někdo v peněžence. Pokud si ho nemůžete zapamatovat, doporučujeme použít nějakého správce hesel.

Debetní karta

V České republice se můžete setkat především s kartami Visa, MasterCard a Maestro. V praxi se pak můžeme setkat s těmito typy debetních karet:

Standardní debetní karty – zde čerpáte peníze ze svého běžného účtu

Electronic Benefits Transfer (EBT) – tyto karty jsou většinou vydávány státními a federálními agenturami za účelem čerpání určitých výhod při nákupech pro určitou skupinu

Předplacené debetní karty – lidé si u tohoto typu debetní karty předplatí určitý limit a do jeho výše pak čerpají.

Většinou se v dnešní době na debetní kartu nevážou žádné poplatky s výjimkou možná předplacených debetních karet, kde jsou obvykle nějaké poplatky za aktivaci a používání. Většina poskytovatelů těchto karet nabízí ještě další služby, jako je pojištění proti ztrátě či odcizení.

Jaké informace jsou na debetní kartě?

Šestnáctimístné číslo karty, které je rozděleno do čtyř bloků po čtyřech číslicích. V tomto kódu je zakódována informace o typu karty i jejímu určení.

Jméno držitele karty a jeho podpis

Datum expirace

CVC – jedná se o trojmístný kód, který je uveden na zadní straně a zadává se jako ověření při platbách na internetu.

Výhody

Čerpáte peníze pouze z vlastních prostředků a ne na dluh – s výjimkou možná kontokorentu

prakticky žádné poplatky

levné výběry z bankomatů popřípadě výběry zcela zdarma

bez úroků

Nevýhody

Prakticky žádné či minimální bonusy při nákupu zboží a služeb

Snadné zneužití karty – pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vaší karty, musíte ji okamžitě nechat zablokovat nebo hrozí odcizení určité části vašich úspor

Kreditní karta

Kreditní karty vždy vydává nějaká finanční instituce, většinou se jedná o banku, ale čím dál častěji jde i o nebankovní instituce. V praxi se jedná o obyčejnou půjčku, jak jsme již uvedli výše. Ke každé kartě je pak vystaven určiti finanční limit, do jaké částky s ní můžete disponovat. Aktivací karty vlastně dokončíte smluvní akt mezi vámi a finanční institucí, kde se zavazujete vrátit půjčené peníze do konkrétního termínu, a to včetně úroků.

U každého vydavatele této karty jsou podmínky používání nastaveny trochu jinak, ale mimo úroků většinou nabízí i výhodné slevy, cashback a spoustu dalších výhod, na které nemají většinou držitelé debetních karet nárok. Platba kreditní kartou je pak výhodná i při platbě v zahraničí.

Výhody

Získáte dobrou pověst – stejně jako se evidují dlužníci, tak se eviduje, že jste vždy a včas vše zaplatili. Pokud v budoucnu budete chtít půjčit větší částku, bude vám vaše platební morálka přičtena k dobru, a je k tomu přihlédnuto například při žádání o hypotéku a její sazbě

bezúročné období – mnoho poskytovatelů kreditních karet nabízí tzv. bezúročné období, které je od 40 do 55 dnů. Během této doby neplatíte žádné úroky. Pokud tuto dobu přetáhnete, platíte většinou obrovské úroky

při placení kreditní kartou vlastně ochraňujete vlastní peníze na běžném účtu. Při odcizení či ztrátě kreditní karty nejsou ovlivněny ani ohroženy vaše úspory

získáváte řadu slev a bonusů

v případě potřeby ji můžete kdykoliv využít až do výše limitu bez nutnosti opakovaného schvalování nové půjčky

může sloužit jako rezerva pro horší časy

Nevýhody

Kreditní karty nemusí být akceptovány všemi obchodníky

vysoké úroky po překonání bezúročného období

na kreditní kartě se vyskytují mimo úroků i další poplatky, jako například za pozdní platbu, převod či výběr z bankomatu

Závěr – která karta je tedy lepší?

Jako na mnoho věcí, tak i na tuto otázku prakticky neexistuje jednoznačná odpověď. Debetní kartu vlastní v dnešní době převážná většina lidí a pokud si sjednávají nějakou formu půjčky, jde většinou o kontokorent neboli fakt, že můžou čerpat finanční prostředky i do mínusu. Na druhou stranu pokud máte dostatek financí na svém běžném účtu, ale vše platíte kreditní kartou, můžete získat mnoho slev a bonusů s tím, že obratem můžete půjčené peníze z vašeho běžného účtu na úvěrový účet převést. Tím budete čerpat úvěr bez úroků, resp. budete z úvěrového účtu čerpat jen jeho výhody.

V USA naopak drtivá většina lidí používá kreditní karty, jelikož tamější systém je více orientovaný na takzvaný kreditní systém a slevové výhody jsou daleko rozšířenější. Vaše kreditní skóre vám může pomoci získat lepší hypoteční úvěr, nebo vás naopak označit za nedůvěryhodného klienta.