Nefunguje vám bezkontaktní karta? Toto jsou nejčastější příčiny

Zdroj: Shutterstock

I tato služba ale může někdy zklamat a my se octneme ve velice prekérní situaci, kdy stojíme u pokladny s nákupem v našich taškách a přitom na nás pokladní kouká, že ji zdržujeme. Karta však odmítá poslušnost a ani na podruhé se vám to nepovedlo. Proto jsme pro vás připravili tři jednoduché problémy, které za touto trapnou situací mohou stát. Obecně ale platí jedno doporučení, že pokud se vám nedaří zaplatit bezkontaktně, můžete to vyzkoušet kontaktně, tzn. vložit kartu do terminálu a zadat správný PIN.

Banky provádí namátkové kontroly a blokují bezkontaktní platby

Většina platebních karet je nastavena tak, že do částky 500 korun nevyžaduje zadat PIN. Může se však stát, že banka náhodně vybrala právě tuto vaši transakci a terminál vás vyzve, abyste kartu vložili přímo do něj a zadali PIN, i když se jedná o částku do 500 korun. Výši tohoto limitu si pak každý může změnit v internetovém bankovnictví nebo na pobočce své banky.

V některých případech se může ale stát, že banka v rámci bezpečnosti stanoví určitý počet transakcí, které mohou být provedeny v určitém časovém úseku za sebou. Poté pro jistotu zablokuje možnost platit bezkontaktně a opět vás vyzve pro vložení karty do terminálu a zadání PIN kódu.

Pamatujete si skutečně svůj PIN?

Pokud často platíte drobné nákupy do 500 Kč a větší částky hradíte primárně přes internet, můžete se vám stát, že PIN zčistajasna zapomenete. V dnešní době jsme obklíčeni čísly a někteří lidé dokonce s sebou nosí hned několik platebních karet najednou. Snadno se pak dostanete do situace, kdy byste přísahali, že znáte svůj PIN, ale přitom celou dobu zadáváte ten, který patří partnerovi.

Doporučujeme si také do mobilu raději uložit číslo pro oddělení blokace karet u vaší banky pro případ, že byste kartu ztratili nebo vám byla odcizena.

Chyba může být i v terminálu

Chyba ale nemusí nutně být na vaší straně, ale může se stát, že je na straně terminálu. Ten mohl totiž chvilku před vaším nákupem čelit výpadku komunikace se sítí a nebo mohlo dojít k přerušení komunikace mezi kartou a terminálem. To se obvykle děje v případě, kdy prodejce má starší terminál, který již dosluhuje.

Nemáte debetní kartu, ale kreditní

Můžete narazit i na obchodníky, kteří akceptují pouze debetní karty a nikoliv kreditní karty. Debetní karta je vydávána k běžnému účtu, ale kreditní karta je vydávána k úvěrovému účtu. Někteří obchodníci zkrátka neakceptují platbu kreditní kartou, ale tuto informaci by měli mít umístěnou na viditelném místě. Vaše karta také nemusí projít, pokud používáte různé fintech aplikace, které umožňují takzvaně dnes nakupovat a zítra platit.

Obsluha terminálu s ním neumí zacházet

Není ale vyloučeno, že terminál obsluhuje nováček, který s terminálem ještě pořádně neumí. Pokud dojde k zamítnutí transakce, rozhodně vám doporučuje uschovat si stvrzenku s potvrzením o zamítnutí. Může se totiž v ojedinělých případech stát, že bude částka zaúčtována i přesto, že na terminálu byla zamítnuta. Díky této stvrzence si pak můžete nárokovat reklamaci celé transakce. V tomto případě se ale jedná o technickou chybu nikoliv záměr obchodníka.

Jste příliš rychlí

Čím dál více se také stává, že si za to můžeme sami kvůli své zbrklosti. Kartu vytáhneme a rychle ji přiložíme jen k okraji terminálu a obratem ji zase schováváme do peněženky. V takové rychlosti nemusí terminál stihnout navázat potřebnou komunikaci a platba je tak zcela logicky zamítnuta. Nejlepší a ideální je, kdy kartu přiložíte k terminálu na místo, které je označené symbole bezkontaktní platby a přidržíte ji tam dokud neuslyšíte pípnutí nebo dokud vás nevyzve obsluha.

Přiložte kartu bez obalů

Zároveň je zapotřebí přiložit samotnou kartu bez obalů či bez toho, aby byla zastrčená v peněžence. Tyto materiály, které jsou mezi kartou a terminálem totiž snižují intenzitu signálu a mohou být také viníkem neúspěšné transakce. Může se ale také jednat o vadnou kartu, která má nějakým způsobem poškozenou platební anténu. To poznáte tak, že se jednou platba povede a podruhé ne. V takovém případě vám vaše banka vydá novou kartu. Nesmíme také zapomenout na ten nejoblíbenější důvod – na kartě došly peníze. S tímto problémem vám však poradit neumíme.

Karta expirovala

Každá platební karta má na své přední straně natištěné informace o datu své expirace. Jinými slovy je zde uvedeno, do jakého data můžete kartu vůbec používat. Tento údaj také vyplňujete při platbě v internetovém obchodě, a proto pravděpodobně víte, kdy vám končí platnost karty. Někteří lidé ale na internetu nenakupují, a tak se může stát, že tento důležitý údaj snadno přehlédnou.

Při platbě v obchodě nebude transakce akceptována, protože při komunikaci mezi terminálem a bankou bude zamítnuta. V tomto případě musíte kontaktovat svou banku, aby vám zaslala novou platební kartu. Ve většině případů ale banka novou platební kartu zasílá s určitým časovým předstihem. I přesto se ale může stát, že stále někde schováváte starou platební kartu a omylem jste si ji vzali místo té nové.

Karta utrpěla mechanické poškození

Logickým důvodem, proč nemusela být vaše platba přijata je také obyčejné mechanické poškození. Může se totiž stát, že vaše karta je třeba nalomená, zvlhlá nebo že je nějakým způsobem porušen čip. Tato skutečnost může také významně ovlivnit případnou funkčnost a pokud máte problémy s platbou v obchodech a máte kartu fyzicky poškozenou, měli byste se obrátit na svou banku s žádostí o vydání nové karty.