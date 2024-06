Kritická zranitelnost v Linuxu: Federální agentura vyzývá k okamžité aktualizaci

Zranitelnost je způsobena chybou typu use-after-free, která se vyskytuje v software psaném v jazycích C a C++. K této chybě dochází, když program pokračuje v přístupu k paměťovému místu poté, co bylo uvolněno. Takové chyby mohou vést k eskalaci oprávnění nebo vzdálenému spuštění kódu. Specificky tato zranitelnost ovlivňuje linuxové jádro ve verzích 5.14 až 6.6 a nachází se v komponentě NF_tables, která je součástí systému Netfilter. Netfilter zajišťuje různé síťové operace, jako je filtrování paketů, NAT, logování paketů a další.

Zdroj: Shutterstock