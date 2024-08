Kryptoměny v turbulentních časech: Jak makroekonomické faktory ovlivnily trh

Panika na trhu a likvidace pozic

Investorům se v těchto časech nejistoty a volatility stávají těžké ztráty, zejména těm, kteří se spoléhali na dlouhé pozice s pákovým efektem. CoinSwitch Markets Desk komentoval, že pokles ceny bitcoinu vedl k likvidaci přibližně 600 milionů USD v těchto pozicích. Tento scénář poukazuje na rizika spojená s pákovým obchodováním v kryptoprostoru, kde náhlé změny cen mohou mít za následek významné ztráty pro investory.

Ether a další altcoiny následují

Cena etheru, druhé největší kryptoměny po bitcoinu, klesla ještě více. Ether zaznamenal ztrátu přes 20 % za posledních 24 hodin a jeho cena se snížila na 2 307 USD. Tato cena byla téměř stejná na národních i mezinárodních burzách. Tether, Binance Coin, Solana, Ripple, Dogecoin a Cardano také zažily ztráty vedle BTC a ETH.

Geopolitické a ekonomické faktory

Avinash Shekhar, spoluzakladatel a generální ředitel Pi42, uvedl, že zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan vyvolalo tuto rozsáhlou korekci, která ovlivnila jak kryptotrhy, tak tradiční finanční trhy. Ke snížení cen přispěly také geopolitické napětí mezi Izraelem a Íránem a pohyb BTC v hodnotě 1 miliardy dolarů společností Genesis za naturální splátky věřitelům.

Zdroj: Shutterstock

Historické trendy a budoucí vývoj

Historie kryptotrhu naznačuje, že před skutečným býčím trhem musí trh zažít prudký pokles. Tento proces snižuje dlouhé pozice kontraktu a zmírňuje prodejní tlak na budoucí růsty. Gracy Chen, generální ředitelka Bitgetu, komentovala, že klíčovým faktorem pro rychlý vzestup trhu je sledování změn na makro trhu a indikátorů panického indexu. Pokud VXX začne klesat, znamená to, že se panický sentiment zmírnil.

Dopad na celkovou tržní kapitalizaci

Celková tržní kapitalizace krypto sektoru za posledních 24 hodin klesla o 12,27 %. Podle údajů CoinMarketCap tržní ocenění kryptoměn kleslo na 1,89 bilionu dolarů. Kryptotrh se za poslední čtyři dny propadl o 15–20 %, což bylo způsobeno velkým výprodejem globálních akcií a výrazným poklesem indexů.

Kryptoměny s malými zisky

Na druhé straně existují kryptoměny, které zaznamenaly malé zisky, jako například Augur a Dogefi. I když je celkový trend na trhu klesající, tyto malé výjimky ukazují, že některé krypto projekty mohou stále přinášet pozitivní výsledky.

Kryptoměna je neregulovaná digitální měna, není zákonným platidlem a podléhá tržním rizikům. Tyto výkyvy v cenách a tržní volatilitě jsou připomínkou toho, že investice do kryptoměn mohou být velmi rizikové. Je důležité mít na paměti, že informace uvedené v článku nejsou zamýšleny jako finanční rady. Investoři by měli být vždy opatrní a dobře informovaní o rizicích spojených s investicemi do kryptoměn.

Doporučení pro investory