Kvantová baterie z Austrálie mění pravidla hry. Nabíjení může trvat vteřiny
Dne 13. března 2026 vyšel v časopise Light: Science & Applications vědecký článek, který může změnit pohled na ukládání energie. Tým vedený organizací CSIRO ve spolupráci s University of Melbourne a RMIT University v něm popsal první plně funkční proof of concept kvantové baterie.
Na projektu se podíleli konkrétní vědci, mimo jiné James A. Hutchison a Trevor A. Smith z University of Melbourne nebo James Q. Quach, který vede výzkum kvantových technologií v CSIRO. Právě jeho tým stál za samotným návrhem a konstrukcí prototypu.
Zásadní rozdíl oproti klasickým bateriím spočívá v tom, jak se energie ukládá. Běžné baterie pracují s chemickými reakcemi. Kvantová baterie využívá principy kvantové mechaniky, konkrétně jev označovaný jako superabsorpce. V praxi to znamená, že systém dokáže absorbovat energii světla v jediném intenzivním impulzu místo postupného nabíjení.
James Hutchison k tomu uvedl, že právě tento mechanismus umožňuje výrazně rychlejší nabíjení než u konvenčních řešení. Nejde přitom o teoretický model. Vědcům se podařilo chování systému reálně změřit.
Experimenty potvrdily extrémní rychlost nabíjení
Klíčová část výzkumu proběhla v laboratoři Ultrafast Laser Laboratory na University of Melbourne. Právě zde vědci testovali, jak se kvantová baterie chová v reálných podmínkách.
Použili pokročilé spektroskopické metody a zařízení jako femtosekundové laserové zesilovače a optické parametrické zesilovače. Díky tomu dokázali zachytit procesy probíhající v extrémně krátkých časových škálách. Výsledky ukázaly, že nabíjení skutečně probíhá výrazně rychleji než u běžných baterií.
Trevor Smith zdůraznil, že právě technologické vybavení laboratoře bylo zásadní pro zaznamenání těchto ultrarychlých signálů. Bez něj by nebylo možné celý proces potvrdit.
Zajímavý je i další objev. Kvantová baterie se nechová tak, jak by člověk čekal. S rostoucí velikostí systému se totiž nezpomaluje, ale naopak nabíjí ještě rychleji. Tento efekt je v přímém rozporu s tím, jak fungují dnešní bateriové technologie. James Q. Quach k tomu dodal, že jde o fundamentální kvantový jev, který byl dosud spíše teoretický. Teď se ho podařilo experimentálně potvrdit.