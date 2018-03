League of Legends od Marvelu. Superhrdinské univerzum vydává vlastní MOBA hru

Žánr MOBA her vzkvétá už 15 let, od svého prvního vzezření coby pouhá modifikace do Warcraftu III (sáhnout však můžeme až do Starcraftu na modifikaci Eaon of Strife, ta však příliš popularity nezískala).

Ačkoliv dnes žánr čítá desítky, stovky (tisíce?) herních zástupců, vyzdvihnout můžeme pouze trio League of Legends, DOTA 2 a Heroes of the Storm. Za zmínku stojí například i Battlerite, Smite nebo již nefungující Heroes of Newerth. Rozšíří trio nový titul, který nese značku Marvelu za zády?

Marvel End Time Arena se stavebními pilíři od své konkurence na první pohled nijak neliší (od Riot Games snad ani vizuálně). Dvě dimenze se střetly a o tom, čí osudy budou v existenci pokračovat, rozhodne nelítostná bitva po pěti hráčích na obou stranách a vzájemná kooperace.

A jelikož si tento žánr zakládá především na pestrém a zábavném výběru hrdinů, je výběr Marvelovského univerza trefou do černého. Díky příběhovému odůvodnění střetu dvou dimenzí je zažehnána i nelogičnost toho, když na každé straně stanou tentýž hrdinové.

Vzhledem k dlouholeté popularitě Marvelovských blockbusterů je až k podivu, jak poskromnu je takových značkových her. Nejzajímavějším projektem posledních let byl Marvel Heroes, který však už uzavřel své servery. Jinak ticho po pěšině. Koho by zajímal aktuální výběr her s Marvel tématikou, může si přečíst naše nedávné téma:

Má tedy šanci Marvel End Time Arena uspět ve světě? Těžko říct. Jeho jedinou předností je zatím jen atraktivní téma, které však zaryté hráče stávajících MOBA her snadno nepřesvědčí. Marvel End Time Arena vyjde letos bezplatně na platformě Steam pouze s korejskou lokalizací. Zdali přijde na řadu i zbytek světa, rozhodně nejspíš až tamější úspěch. Žádné sliby zatím nepadly.