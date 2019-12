Legendární zabijáky Migů stíhačky F-4 Phantom čeká definitivní odchod do důchodu

Letoun McDonnell F-4 Phantom II, který je označován jako stíhací bombardér nebo taky jako přepadový stíhací letoun byl zařazen do služby v americkém námořnictvu v roce 1960 a postupně se objevil i u americké námořní pěchoty nebo amerického letectva. Celkem bylo vyrobeno 5195 těchto letounů a mimo ozbrojené síly USA se objevil i v arzenálu dalších 11 spojeneckých zemí (Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Španělska, Západního Německa, Řecka, Izraele, Egypta, Íránu, Turecka a Velké Británie). U amerických ozbrojených sil tento letoun definitivně skončil svou službu v roce 2016.

Dnešní situace vypadá tak, že už jen pár zemí (Japonsko, Jižní Korea, Írán, Řecko a Turecko) provozuje stíhací letouny F-4, a v aktivní službě jich už zůstávají jen desítky kusů, přičemž každá země (kromě Íránu) je plánuje nahradit do desíti let za modernější stroje. Výjimkou je Írán, bývalý spojenec USA, jemuž Washington prodal v 70. letech 225 stíhaček F-4.

Írán bude zřejmě tou úplně poslední zemí, která bude i za 10 let provozovat stíhačky F-4, i když jen v malém počtu, protože se dostane do problémů s údržbou letounů vlivem jejich stárnutí. Spojené státy zablokovaly po roce 1979 dodávky náhradních dílů pro F-4 do Íránu, ale přibližně 40 až 50 íránských F-4 by mělo být stále letu schopných. Otázka je, kolik letu schopných F-4 bude mít Írán za několik let.

F-4 Phantom II byl symbolem západních leteckých sil během studené války. Tento stíhací letoun mohl plnit širokou škálu úkolů a misí jako např. záchytný stíhací letoun, potlačení nepřátelské protivzdušné obrany nebo průzkumné operace. Sovětské Migy-21 byly v té době hlavním nepřítelem Fantomů.

Stíhačky F-4 Phantom II drží i bojový rekord, kdy při vzdušných soubojích v různých válkách sestřelily celkem 306 nepřátelských letounů a jen 106 F-4 bylo sestřeleno piloty nepřátelských letounů. Na druhou stranu stíhačky F-4 se staly nejsestřelovanějším letounem USA nepřátelskou protivzdušnou obranou (tedy země-vzduch), kdy nepřátelská PVO měla sestřelit 545 stíhaček F-4 (z toho 477 sestřelů připadá na vietnamskou válku). Na kompletní bojové statistiky F-4 v různých konfliktech a válkách se můžete podívat na tomto webu.